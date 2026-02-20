Tarot del colibrí: la importancia de pensar antes de actuar

Carta 1) El loco: inicios desde cero. Entusiasmo. Curiosidad. Aventurarse. Sin planificación.

Carta 2) Ocho de espadas: bloqueos. Estancamiento. Poca claridad. Sentirse con ataduras que impiden actuar.

Carta 3) La templanza: estabilidad. Equilibrio. Armonía. Paz. Sanación. Prudencia. Paciencia.

Mensaje final

La persona ha actuado movida por sus impulsos y deseos dando comienzo a algo que le despierta o le despertaba entusiasmo e ilusión. Cada quien sabrá qué es ese algo: un nuevo camino, una relación, un negocio, un proyecto, un desplazamiento o viaje, etc. Este alguien se ha movido con rapidez, sin mucha reflexión, ni planificación y tampoco ha medido las consecuencias de sus decisiones. En una palabra se ha lanzado un poco a la aventura, como hace el loco que no se detiene a pensar y evaluar. Por la carta que sigue a la del loco, el ocho de espadas, se infiere que no le ha ido bien. Como consecuencia de sus decisiones ha quedado con bloqueos, confusión, miedos y sin saber qué hacer, ni por dónde seguir. Es probable que se sienta estancado, atado de pies y manos y sin poder hacer nada para salir de la situación en la que se encuentra. Dicen las cartas que es verdad que esta persona se ha metido solita en camisa de once varas, o en su propia jaula, pero si quisiera moverse podría hacerlo aún con dificultad, dando pequeños pasos hacia otro lugar, aunque por el momento no tenga mucha claridad, puede caminar despacio y con mucho cuidado ya que sus pies no están atados. Hacia dónde dirigirse? Dice el tarot que la persona tendría que ir hacia la templanza. Lo que ha vivido puede ser un aprendizaje para actuar de una manera distinta a la que la ha llevado al lugar feo en el que está. Es importante aprender a tener paciencia y a no dejarse llevar por impulsos. El tarot sugiere, pensar antes de actuar y no apresurarse a tomar decisiones cuando no se tiene claridad. Hay que tener templanza, la templanza significa equilibrio, armonía, tranquilidad, prudencia y saber esperar. Las cartas parecen decir que este alguien ya se está dando cuenta de su equivocación y en adelante actuará de otra manera. Si no tiene certeza, al menos intuye como deben ser las cosas en el futuro. Ha crecido, madurado y estará pronto recobrando su equilibrio y estabilidad.