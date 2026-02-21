Cañoncitos de dulce de leche caseros y súper crocantes

Los cañoncitos con dulce de leche son un clásico de la repostería argentina, ideales para acompañar el mate o el café. Su combinación de masa hojaldrada crocante y relleno cremoso los hace simplemente irresistibles. Aquí tienes la receta paso a paso para prepararlos en casa de forma fácil y rápida.

Ingredientes

1 paquete de masa de hojaldre (o casera si prefieres)

300 g de dulce de leche repostero

1 huevo (para pincelar)

Azúcar impalpable (para decorar)

Paso a paso

Preparar la masa

Extiende la masa de hojaldre sobre una superficie limpia y córtala en tiras de aproximadamente 2 cm de ancho.

Formar los cañoncitos

Envuelve cada tira alrededor de moldes cilíndricos para cañoncitos o conos metálicos, superponiendo ligeramente la masa para que no queden espacios.

Pincelar y hornear

Coloca los cañoncitos en una bandeja con papel manteca, píncelalos con huevo batido y hornéalos a 200 °C durante 15–20 minutos, o hasta que estén bien dorados.

Rellenar con dulce de leche

Deja enfriar completamente y retira los moldes con cuidado. Luego, con una manga pastelera, rellénalos con dulce de leche repostero.

Decorar y servir

Espolvorea azúcar impalpable por encima y sírvelos frescos.

Consejos útiles

Usa dulce de leche repostero para que mantenga mejor la forma.

Si no tienes moldes metálicos, puedes hacer cilindros con papel aluminio.

Para un toque extra, baña los extremos con chocolate derretido y deja que se endurezca antes de servir.

¡Listo! Perfectos para una merienda bien argentina