Dahlia: descubre el encanto de esta hermosa flor en tu jardín

Pocas flores pueden igualar la elegancia, delicadeza y belleza que exhiben las dahlias. Esta planta herbácea perenne no solo forma parte del grupo de especies coloridas y fáciles de cultivar, sino que también se destaca entre las plantas ideales para embellecer nuestros espacios en otoño.

Originaria de México, la Dahlia, según su nombre científico, ha sido durante mucho tiempo una de las plantas con flores más codiciadas. No obstante, es en verano cuando experimenta un aumento significativo en las ventas en florerías y viveros. Este periodo coincide con la aparición de sus esperadas y llamativas flores, las cuales persisten hasta finales del otoño.

Las dahlias se presentan en una amplia gama de colores vibrantes, que van desde el rosa y el violeta hasta el blanco, el amarillo y el naranja. Pero más allá de la exótica belleza de sus flores, las dahlias asombran por la asombrosa diversidad de ejemplares que componen su familia botánica, con más de 2,000 especies diferentes.

Entre las variedades más comunes, encontramos la Dahlia cactus, la Dahlia decorativa y la Dahlia pom-pom.

Adecuadas tanto para interiores como exteriores, estas plantas pueden alcanzar hasta un metro de altura. Sin embargo, las especies más pequeñas, que son también las más populares, oscilan entre los 30 cm y 40 cm.

Todas estas variantes pueden ser cultivadas sin problemas en macetas o directamente en el suelo, lo que añade versatilidad a su encanto.

Cómo cuidar una Dhalia

Luz: requiere de una buena cantidad de luz solar para poder crecer, desarrollarse y florecer con todo su esplendor.

Ubicación: en interiores conviene colocarla junto a una ventana o en un punto del interior de la casa que sea bastante luminoso (en caso de haya una luz muy brillante, es mejor optar por una zona de semisombra o luz tamizada). En exteriores se recomienda protegerla de los vientes fuertes ya que puede dañar sus flores.

Temperatura: si bien prefiere los climas templados, es capaz de soportar tanto el calor como el frío, llegando a aguantar heladas leves de hasta -5º C.

Riego: deben ser frecuentes y abundantes en los días y temporadas de mayor temperatura. Es fundamental regar siempre sobre la tierra, sin mojar sus hojas ni sus flores para evitar problemas con los excesos de humedad.

Sustrato: debe ser fértil, rico en nutrientes, suelto y con un buen drenaje.

Fertilizante: se recomienda apostar por fertilizantes orgánicos y ecológicos, como el humus de lombriz y el compost.

Duración de la flor: por lo general, la flor de la dalia dura todo el verano, y hasta bien entrado el otoño. Comienzan la floración 8 semanas después de la siembra. En el caso de que las flores sean cortadas, durarán cerca de cinco o siete días como máximo.