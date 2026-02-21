Horóscopo del sábado 21 de febrero de 2026: disfrute y renovación emocional
El sábado invita a soltar exigencias y dedicar tiempo a lo que realmente te hace bien. Es una jornada ideal para compartir, descansar y reconectar con tus deseos más simples.
ARIES
Bajá la intensidad y disfrutá el presente.
TAURO
Placer en lo simple y cotidiano.
GÉMINIS
Charlas livianas que alegran el día.
CÁNCER
Necesidad de contención y calma.
LEO
Brillás sin esfuerzo en lo social.
VIRGO
Descanso merecido tras una semana activa.
LIBRA
Armonía en vínculos cercanos.
ESCORPIO
Emociones profundas y sinceras.
SAGITARIO
Espontaneidad y ganas de salir de la rutina.
CAPRICORNIO
Soltá responsabilidades por unas horas.
ACUARIO
Libertad y creatividad en alza.
PISCIS
Sensibilidad y conexión espiritual.