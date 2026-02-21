Horóscopo del sábado 21 de febrero de 2026: disfrute y renovación emocional

sábado, 21 de febrero de 2026 · 09:39

Redacción El Diario de Carlos Paz

El sábado invita a soltar exigencias y dedicar tiempo a lo que realmente te hace bien. Es una jornada ideal para compartir, descansar y reconectar con tus deseos más simples.

ARIES

Bajá la intensidad y disfrutá el presente.

TAURO

Placer en lo simple y cotidiano.

GÉMINIS

Charlas livianas que alegran el día.

CÁNCER

Necesidad de contención y calma.

LEO

Brillás sin esfuerzo en lo social.

VIRGO

Descanso merecido tras una semana activa.

LIBRA

Armonía en vínculos cercanos.

ESCORPIO

Emociones profundas y sinceras.

SAGITARIO

Espontaneidad y ganas de salir de la rutina.

CAPRICORNIO

Soltá responsabilidades por unas horas.

ACUARIO

Libertad y creatividad en alza.

PISCIS

Sensibilidad y conexión espiritual.