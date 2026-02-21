Pan de carne casero: una receta fácil y deliciosa

El pan de carne es un plato clásico que combina sabor y comodidad en cada bocado. Ideal para almuerzos o cenas, este platillo se prepara de manera sencilla y permite variar los ingredientes según tus gustos.

Ingredientes

500 g de carne molida (res, cerdo o una mezcla de ambas)

1 huevo

1 taza de pan rallado

1 cebolla picada

2 dientes de ajo picados

Sal y pimienta al gusto

Orégano y tomillo al gusto

Preparación

En un bol grande, mezcla la carne molida con el huevo, el pan rallado, la cebolla y el ajo. Agrega sal, pimienta, orégano y tomillo. Mezcla hasta obtener una masa homogénea.

Con las manos, forma un pan alargado y colócalo en una bandeja para horno previamente engrasada. Puedes darle forma de pan de molde o un rectángulo rústico.

Hornea a 180?°C durante 45 minutos, o hasta que el pan esté dorado y completamente cocido.

Deja reposar unos minutos antes de cortar en rebanadas y servir.

Este pan de carne es perfecto acompañado de una ensalada fresca, puré de papas o verduras al horno. Además, se conserva bien y puede recalentarse sin perder sabor ni jugosidad.