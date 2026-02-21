Tarot del colibrí: no solo de pan vive el hombre

Carta 1) Paje de espadas: inicios. Juventud. Inteligencia. Razón. Ambición. Curiosidad mental. Aprendizaje.

Carta 2) Rey de oros: éxito material. Estabilidad económica. Dinero. Materialismo.

Carta 3) El ermitaño: soledad. Aislamiento. Introspección. Búsqueda interior. Madurez emocional. Desapego material.

Mensaje final

Quizás las cartas hablan de una persona joven, ya sea porque tiene pocos años, o porque conserva juventud en su interior aunque por edad ya no lo sea. Esta persona es alguien con muchas inquietudes intelectuales, a quien le gusta aprender cosas nuevas por las que siente curiosidad y quiere conocer. Quizás ha empezado un estudio, o esté elaborando un proyecto enfocado principalmente en aspectos económicos. Las cartas dicen que se poseen muchas cualidades para mejorar las finanzas, pero advierten que hay que evitar obsesionarse por el mundo material, por eso aparece el ermitaño, para equilibrar la balanza. En algún sentido las cartas dicen que es de vital importancia lograr una estabilidad financiera, pero no conviene olvidar otras cosas importantes de la vida. El ermitaño viene a decir "cuidado" , si bien lo material es necesario para sostener un bienestar y una calidad de vida, no lo es todo, también es necesario cultivar nuestro interior, evolucionar humana y espiritualmente para alcanzar la madurez emocional. Como dice el Evangelio "no sólo de pan vive el hombre". Los sujetos necesitan pan, abrigo, techo, etc porque tienen un cuerpo, pero también hay que cuidar el alma, dar y recibir amor, compartir, trabajar con uno mismo para ser mejor persona y volverse así más sabia y evolucionada. El objetivo es lograr integrar sabiamente los opuestos, equilibrar mente y cuerpo, lo material y lo espiritual, apego y desapego, es decir superar la dualidad, esto traerá estabilidad y armonía, no sólo material, sino también emocional.