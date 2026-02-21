Té de cilantro: así se puede consumir para aliviar el dolor muscular

El dolor muscular a menudo está muy relacionado con tensión, sobrecarga o lesión muscular por el ejercicio o el esfuerzo físico, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Asimismo, indicó que el dolor muscular también puede deberse a:

Algunos medicamentos, como los Ieca, que regularmente se usan para bajar la presión arterial y el colesterol.

Dermatomiositis.

Desequilibrios electrolíticos como en el caso de muy poco potasio o calcio.

Fibromialgia.

Infecciones como influenza (la gripe), enfermedad de Lyme, malaria, absceso en el músculo, polio, fiebre maculosa de las Montañas Rocosas, triquinosis (áscaris).

Lupus.

Polimialgia reumática.

Polimiositis.

Rabdomiólisis.

Además, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, explicó que si bien en la mayoría de los casos, los dolores musculares desaparecen por sí solos en un período breve, en ocasiones pueden permanecer durante meses y el dolor muscular puede manifestarse en casi todo el cuerpo, incluidos el cuello, la espalda, las piernas e incluso las manos.

De hecho, el Centro Avanzado de Traumatología Deportiva de España (Camde), en un blog publicado en su portal web, reveló que los síntomas son:

Respiración acelerada e irregular.

Dolor en las articulaciones.

Aumento del ritmo cardiaco.

Falta de coordinación y de fuerza.

Molestias y dolor generalizado.

Pesadez y rigidez muscular.

Agotamiento.

Sensación de incomodidad y debilidad general

El dolor muscular a causa de lesiones menores, estrés o ejercicio se suele aliviar con un simple tratamiento en casa, pero el dolor muscular a causa de lesiones graves o enfermedades sistémicas suele ser grave y requiere atención médica.

En consecuencia, si la lesión es leve, el diario español Mundo Deportivo reveló, en su sección de salud, que el té de cilantro podría aliviar las molestias, pues tiene propiedades antiespasmódicas y, para obtener los beneficios, solo se debe hervir una taza de agua y agregar tres ramas de cilantro que deben dejarse reposar por diez minutos, para después, consumir.

De todos modos, antes de consumir la infusión, lo primero que hay que hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues la anterior recomendación no es la indicada para todas las personas, pues la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

Por su parte, la entidad sin ánimo de lucro reveló en su portal web que, para aliviar el dolor muscular, se debe tomar un descanso de las actividades habituales hasta sentir mejoría.

También recomendó colocar una compresa de hielo o una bolsa congelada en el área dolorida durante 20 minutos varias veces al día o usar un vendaje de compresión para disminuir la hinchazón.

Otra recomendación de la biblioteca de salud, es dormir bien y tratar de reducir el estrés, practicando yoga o meditación, ya que son excelentes formas para ayudar a dormir y relajarse.

De igual forma, sugirió levantar la zona lesionada por encima del nivel del corazón, especialmente por la noche, para permitir que la gravedad ayude a reducir la hinchazón.

No obstante, hay que consultar a un experto de la salud si: