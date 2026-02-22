Buñuelos caseros: una receta tradicional que nunca falla

cocina
Buñuelos caseros: una receta tradicional que nunca fallaEsponjosos y fáciles de hacer, los buñuelos caseros son perfectos para una merienda dulce.
Preparar buñuelos en casa es una de esas costumbres que transforman cualquier desayuno o merienda en un momento especial. De raíces españolas, esta preparación clásica se ha ganado un lugar en muchas cocinas por su sencillez y su sabor inconfundible, ideal para acompañar una ronda de mate o una taza de café caliente.
Tiernos por dentro, ligeramente crocantes por fuera y perfumados con vainilla, los buñuelos resultan irresistibles para quienes disfrutan de las opciones dulces. Además, admiten múltiples variantes: se les puede incorporar puré de manzana, banana pisada o incluso un toque cítrico que realce su aroma.
Ingredientes
- 1 taza de harina 0000
- ½ cucharadita de sal
- ½ cucharadita de polvo de hornear
- ¼ taza de azúcar (opcional)
- 1 huevo grande
- ½ taza de leche
- ¼ taza de aceite
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de limón (opcional)
- Azúcar extra para espolvorear
Paso a paso
En un bol, mezclar los ingredientes secos: harina, sal, polvo de hornear y azúcar.
En otro recipiente, batir el huevo con la leche. Incorporar la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
Integrar ambas preparaciones hasta obtener una masa homogénea y algo espesa, similar a la de los panqueques.
Calentar abundante aceite en una sartén a fuego medio. Con una cuchara, volcar pequeñas porciones de masa y freír durante uno o dos minutos por lado, hasta que estén doradas.
Retirar con espumadera y apoyar sobre papel absorbente. Finalizar con una lluvia de azúcar y, si se desea, acompañar con miel, chocolate o una pizca de canela.
Fáciles de preparar y con ingredientes básicos, los buñuelos caseros son una opción rendidora y versátil para disfrutar en cualquier momento del día.