Buñuelos caseros: una receta tradicional que nunca falla

Esponjosos y fáciles de hacer, los buñuelos caseros son perfectos para una merienda dulce.
domingo, 22 de febrero de 2026 · 10:13

Preparar buñuelos en casa es una de esas costumbres que transforman cualquier desayuno o merienda en un momento especial. De raíces españolas, esta preparación clásica se ha ganado un lugar en muchas cocinas por su sencillez y su sabor inconfundible, ideal para acompañar una ronda de mate o una taza de café caliente.

Tiernos por dentro, ligeramente crocantes por fuera y perfumados con vainilla, los buñuelos resultan irresistibles para quienes disfrutan de las opciones dulces. Además, admiten múltiples variantes: se les puede incorporar puré de manzana, banana pisada o incluso un toque cítrico que realce su aroma.

Ingredientes

  • 1 taza de harina 0000
  • ½ cucharadita de sal
  • ½ cucharadita de polvo de hornear
  • ¼ taza de azúcar (opcional)
  • 1 huevo grande
  • ½ taza de leche
  • ¼ taza de aceite
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de limón (opcional)
  • Azúcar extra para espolvorear

Paso a paso

En un bol, mezclar los ingredientes secos: harina, sal, polvo de hornear y azúcar.

En otro recipiente, batir el huevo con la leche. Incorporar la esencia de vainilla y la ralladura de limón.

Integrar ambas preparaciones hasta obtener una masa homogénea y algo espesa, similar a la de los panqueques.

Calentar abundante aceite en una sartén a fuego medio. Con una cuchara, volcar pequeñas porciones de masa y freír durante uno o dos minutos por lado, hasta que estén doradas.

Retirar con espumadera y apoyar sobre papel absorbente. Finalizar con una lluvia de azúcar y, si se desea, acompañar con miel, chocolate o una pizca de canela.

Fáciles de preparar y con ingredientes básicos, los buñuelos caseros son una opción rendidora y versátil para disfrutar en cualquier momento del día.

