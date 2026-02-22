Buñuelos caseros: una receta tradicional que nunca falla

Preparar buñuelos en casa es una de esas costumbres que transforman cualquier desayuno o merienda en un momento especial. De raíces españolas, esta preparación clásica se ha ganado un lugar en muchas cocinas por su sencillez y su sabor inconfundible, ideal para acompañar una ronda de mate o una taza de café caliente.

Tiernos por dentro, ligeramente crocantes por fuera y perfumados con vainilla, los buñuelos resultan irresistibles para quienes disfrutan de las opciones dulces. Además, admiten múltiples variantes: se les puede incorporar puré de manzana, banana pisada o incluso un toque cítrico que realce su aroma.

Noticias Relacionadas Pan de carne casero: una receta fácil y deliciosa

Ingredientes

1 taza de harina 0000

½ cucharadita de sal

½ cucharadita de polvo de hornear

¼ taza de azúcar (opcional)

1 huevo grande

½ taza de leche

¼ taza de aceite

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de limón (opcional)

Azúcar extra para espolvorear

Paso a paso

En un bol, mezclar los ingredientes secos: harina, sal, polvo de hornear y azúcar.

En otro recipiente, batir el huevo con la leche. Incorporar la esencia de vainilla y la ralladura de limón.

Integrar ambas preparaciones hasta obtener una masa homogénea y algo espesa, similar a la de los panqueques.

Calentar abundante aceite en una sartén a fuego medio. Con una cuchara, volcar pequeñas porciones de masa y freír durante uno o dos minutos por lado, hasta que estén doradas.

Retirar con espumadera y apoyar sobre papel absorbente. Finalizar con una lluvia de azúcar y, si se desea, acompañar con miel, chocolate o una pizca de canela.

Fáciles de preparar y con ingredientes básicos, los buñuelos caseros son una opción rendidora y versátil para disfrutar en cualquier momento del día.