Descubre estos tips para mantener tus plantas sanas y llenas de vida

Las plantas no solo son una hermosa decoración para nuestros hogares, sino que también aportan vida y frescura al ambiente. Sin embargo, mantenerlas en buen estado puede ser un desafío. ¡No te preocupes más! Con estos sencillos consejos, tus plantas lucirán radiantes y llenas de energía.

En este artículo, te compartiremos algunos trucos caseros y efectivos para que tus plantas de interior y exterior crezcan fuertes y vigorosas. Desde cómo airear la tierra para estimular el crecimiento de las raíces, hasta remedios caseros para combatir plagas y nutrir las hojas.

Noticias Relacionadas La Callisia repens, la suculenta rastrera que conquista los hogares

Tips para mantener las plantas verdes y sanas

Airear la tierra. Hay que hacerle breves pinchazos con un palito de madera, así se permite que el aire y el agua entren bien y lleguen a las raíces, favoreciendo que la planta crezca mejor.

Estimular el crecimiento de nuevas raíces. Esto se logra trasplantando las plantas a macetas nuevas y más grandes, y al hacerlo muchas veces es conveniente cortar una parte de las raíces, estimulando así el crecimiento de nuevas.

Darles más horas de luz. Esto es clave para que den flores. Muchas flores requieren de, al menos, seis horas de sol para brotar.

Usar bicarbonato. Es barato, fácil de conseguir y es un gran aliado como plaguicida y fungicida. Además, no hace daño a las mascotas, a los niños ni al medio ambiente. Así que es mejor que cualquier otro producto tóxico y carísimo. Hay que diluir una cuchara grande de bicarbonato en un litro de agua y echar esta solución en las plantas.

Hacer repelentes caseros. Los bichitos suelen causar estragos en las plantas, ya que se alimentan de la savia. Un remedio útil es poner agua y jabón en una regadera y pulverizar este líquido sobre las plantas.

Aprovechar todos los nutrientes. Hay dos nutrientes que pueden ser buenos. Uno es el desecho del agua de una pecera, está llena de las heces de los peces y algas, elementos esenciales y naturales. Se puede poner esta agua en las plantas.

Otro es, si se tiene una pileta en la casa, el agua que en invierno se acumula allí, cuando no se usa para nadar ni se le pone cloro, puede ser muy buena porque se llena de algas.

Remedios para hojas más verdes. Para que las plantas que están en el interior de las casas no se pongan amarillas y pierdan el verde intenso que es más lindo, hay un remedio muy bueno que es poner en la tierra un clavo. A medida que se vaya regando, el clavo se irá oxidando y aportará hierro a la planta. En poco tiempo, esto hará que recupere el verdor en sus hojas.

Por último, es muy importante tener en cuenta que siempre necesitan tierra de calidad. Con nutrientes y un buen drenaje. Muchas veces es necesario cambiar la tierra con la que viene la planta al comprarla, ya que en general las venden con las tierras más económicas. Cuando se vean las plantas nuevas caídas o amarillentas, es una buena iniciativa comenzar por cambiarles la tierra.