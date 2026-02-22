Horóscopo chino del domingo 22 de febrero de 2026: introspección y renovación emocional

El domingo invita a bajar el ritmo, escuchar tus emociones y prepararte con serenidad para la semana. Es un día ideal para reflexionar, soltar tensiones y recargar energía.

Rata

Día reflexivo. En el amor, una charla tranquila fortalece el vínculo. En lo personal, ordenar tus pensamientos te dará claridad.

Buey

Estabilidad reconfortante. En el amor, la rutina compartida genera seguridad. En lo personal, mantener hábitos simples te equilibra.

Tigre

Necesitás pausa consciente. En el amor, evitar discusiones será clave. En lo personal, descansar te ayudará a recuperar energía.

Conejo

Sensibilidad elevada. En el amor, buscás armonía y contención. En lo personal, rodearte de calma mejora tu ánimo.

Dragón

Introspección necesaria. En el amor, escuchar más de lo que hablás fortalece la relación. En lo personal, revisar objetivos te ordena.

Serpiente

Intuición profunda. En el amor, percibís lo que el otro necesita. En lo personal, confiar en tu percepción te guía bien.

Caballo

Movimiento moderado. En el amor, necesitás espacio emocional. En lo personal, planificar sin presión te beneficia.

Cabra

Día sensible y sereno. En el amor, un gesto afectivo sana. En lo personal, darte tiempo para vos es prioridad.

Mono

Descanso mental. En el amor, el humor suave acerca posiciones. En lo personal, desconectar de obligaciones te renueva.

Gallo

Orden interno. En el amor, expresar necesidades mejora el vínculo. En lo personal, organizar la semana te dará tranquilidad.

Perro

Compromiso sincero. En el amor, la lealtad se fortalece. En lo personal, actuar con coherencia te deja en paz.

Cerdo

Cierre armonioso. En el amor, disfrutás la cercanía sincera. En lo personal, agradecer lo vivido equilibra tus emociones.