astrologia
Horóscopo del domingo 22 de febrero de 2026: introspección y equilibrio
El domingo se presenta ideal para bajar el ritmo, ordenar pensamientos y recargar energía. Es un buen momento para reflexionar sobre lo vivido y prepararte con serenidad para lo que viene.
ARIES
Necesitás calma más que acción.
TAURO
Disfrutá del descanso sin culpa.
GÉMINIS
Conversaciones profundas que aclaran emociones.
CÁNCER
Cuidá tu energía emocional.
LEO
Equilibrio entre vida social y descanso.
VIRGO
Organizá la semana sin exigirte de más.
LIBRA
Armonía en relaciones cercanas.
ESCORPIO
Introspección y claridad interna.
SAGITARIO
Desconectar te ayudará a renovarte.
CAPRICORNIO
Soltá el control por un momento.
ACUARIO
Reflexión sobre proyectos personales.
PISCIS
Sensibilidad elevada: buscá serenidad.