Horóscopo del domingo 22 de febrero de 2026: introspección y equilibrio

El domingo se presenta ideal para bajar el ritmo, ordenar pensamientos y recargar energía. Es un buen momento para reflexionar sobre lo vivido y prepararte con serenidad para lo que viene.

ARIES

Necesitás calma más que acción.

TAURO

Disfrutá del descanso sin culpa.

GÉMINIS

Conversaciones profundas que aclaran emociones.

CÁNCER

Cuidá tu energía emocional.

LEO

Equilibrio entre vida social y descanso.

VIRGO

Organizá la semana sin exigirte de más.

LIBRA

Armonía en relaciones cercanas.

ESCORPIO

Introspección y claridad interna.

SAGITARIO

Desconectar te ayudará a renovarte.

CAPRICORNIO

Soltá el control por un momento.

ACUARIO

Reflexión sobre proyectos personales.

PISCIS

Sensibilidad elevada: buscá serenidad.