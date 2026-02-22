Tarot del colibrí: la espera finalizó y es momento de la realización

Carta 1) La sacerdotisa: intuición. Sabiduría. Conexión espiritual. Lo oculto. Secreto. Introspección

Carta 2) Caballo de oros: lentitud. Demora. Lento pero seguro. Trabajo duro. Perseverancia. Progreso.

Carta 3) El mago: nuevos comienzos. Ilusión. Creatividad. Habilidad. Poder de hacer realidad los sueños.

Mensaje final

La persona ha sido muy paciente, perseverante, reflexiva y trabajadora. Se trata de alguien que ha puesto mucho empeño en sus objetivos de vida y que ha meditado cada una de sus decisiones y acciones. Tiene madurez , intuición y conexión con lo espiritual. Su manera de ser tal vez ha hecho que sus logros tarden en llegar, pero los tiene garantizados. Ahora pisa firme, y la abundancia y estabilidad que está alcanzando son sólidas. No hay improvisación y se poseen todas las herramientas para seguir creciendo y hacer realidad cualquier cosa que se proyecte. Una constante en la vida de este alguien ha sido la voluntad, la conexión consigo misma y la capacidad para tomar decisiones meditadas y creativas sin perder la conexión con lo divino. Dicen las cartas que logrará todo lo que se proponga. El tiempo de espera ya finalizó, es momento de realización.