Calathea Orbifolia: tips para cuidar la reina de las plantas de interior

lunes, 23 de febrero de 2026 · 10:57

Redacción El Diario de Carlos Paz

La Calathea orbifolia es una planta ornamental que destaca por sus espectaculares hojas redondeadas con rayas plateadas y verdes. Ideal para interiores, esta planta no solo embellece cualquier espacio, sino que también es fácil de cuidar si se le proporciona el entorno adecuado. Aquí encontrarás toda la información que necesitas para mantenerla sana y vibrante.

Origen de la Calathea orbifolia

Noticias Relacionadas Descubre estos tips para mantener tus plantas sanas y llenas de vida

Esta planta es originaria de las regiones tropicales de América del Sur, especialmente de Brasil y Bolivia. Pertenece a la familia Marantaceae, conocida por su capacidad de "mover" sus hojas en respuesta a la luz, un fenómeno llamado nictinastia.

Cuidados básicos

1. Luz

La Calathea orbifolia prospera en lugares con luz indirecta brillante o sombra parcial. Evita exponerla a la luz solar directa, ya que sus hojas delicadas pueden quemarse fácilmente. Es perfecta para habitaciones con ventanas orientadas al norte o al este.

2. Riego

Mantén el sustrato ligeramente húmedo, pero no empapado.

Riega con agua libre de cloro o destilada, ya que es sensible a los minerales del agua del grifo.

En invierno, reduce la frecuencia de riego para evitar encharcamientos.

3. Sustrato

El sustrato ideal para esta planta debe ser:

Ligero y bien drenado, como una mezcla de tierra para macetas con perlita y turba.

Rico en materia orgánica para retener algo de humedad sin volverse compacto.

4. Reproducción

La Calathea orbifolia se reproduce mejor por división de rizomas:

Hazlo durante la primavera o verano, cuando la planta está en crecimiento activo.

Extrae la planta de la maceta con cuidado.

Divide los rizomas asegurándote de que cada sección tenga al menos una hoja y raíces saludables.

Planta las divisiones en nuevas macetas con sustrato fresco.

5. Trasplantes

Trasplanta cada 2-3 años o cuando las raíces llenen completamente la maceta.

Usa una maceta ligeramente más grande con orificios de drenaje para evitar acumulación de agua.

¿Interior o exterior?

Interior: Es ideal para interiores gracias a su preferencia por luz indirecta y su necesidad de humedad constante.

Exterior: Solo puede cultivarse al aire libre en climas cálidos y húmedos (zonas sin temperaturas bajo los 15°C). Colócala en áreas sombreadas o semi-sombreadas.

Enfermedades y problemas comunes

Hojas marrones o secas

Causa: Falta de humedad o agua con cloro.

Solución: Aumenta la humedad ambiental con un humidificador o bandejas con agua y piedras.

Puntas amarillas

Causa: Exceso de riego o mala calidad del agua.

Solución: Ajusta la frecuencia de riego y utiliza agua filtrada.

Plagas

Puede ser atacada por arañas rojas, cochinillas o pulgones.

Tratamiento: Limpia las hojas con agua jabonosa o aplica un insecticida natural como aceite de neem.

Hojas enrolladas

Causa: Falta de agua o exposición a corrientes de aire frío.

Solución: Asegúrate de mantener un ambiente cálido y con riego adecuado.

Beneficios de tener una Calathea orbifolia en casa

Purifica el aire: Ayuda a eliminar toxinas del ambiente.

Fomenta la relajación: Su patrón elegante de hojas crea un efecto calmante y decorativo.

Perfecta para principiantes: Es de bajo mantenimiento si sigues los cuidados básicos.

Con esta guía, la Calathea orbifolia será una joya en tu hogar, brindando frescura y elegancia a cualquier espacio mientras crece fuerte y saludable.