Donuts de chocolate caseros: la receta irresistible para hacer en casa

En medio de la creciente tendencia por la repostería casera, los amantes del chocolate tienen a su alcance la receta perfecta para preparar donuts de chocolate en la comodidad del hogar. Esta delicia esponjosa e indulgente se ha convertido en uno de los pasatiempos culinarios favoritos, ofreciendo una explosión de sabor y textura en cada bocado.

Ingredientes

Para la masa:

2 tazas de harina de trigo

1/2 taza de cacao en polvo sin azúcar

3/4 taza de azúcar granulada

1 cucharadita de levadura en polvo

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/2 cucharadita de sal

3/4 taza de leche

2 huevos

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 cucharadas de manteca derretida

Para la cobertura de chocolate:

1 taza de chocolate negro de calidad

2 cucharadas de manteca

2 cucharadas de leche

Preparación

Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde para donuts. En un bol grande, tamizar la harina, el cacao, el azúcar, la levadura, el bicarbonato y la sal. Mezclar bien los ingredientes secos. En otro recipiente, batir los huevos y añadir la leche, el extracto de vainilla y la manteca derretida. Mezclar hasta integrar. Incorporar los ingredientes líquidos a los secos y mezclar hasta obtener una masa suave y homogénea. Llenar cada cavidad del molde hasta 3/4 de su capacidad. Hornear durante 10-12 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio. Dejar enfriar unos minutos en el molde antes de trasladarlos a una rejilla hasta que se enfríen por completo.

La magia del chocolate

Derretir el chocolate junto con la manteca y la leche en el microondas, en intervalos cortos, removiendo cada vez hasta lograr una mezcla suave y brillante.

Sumergir la parte superior de cada donut en la cobertura y dejar escurrir el exceso.

Para un toque extra de dulzura y presentación, puedes espolvorear azúcar glas antes de que el chocolate se endurezca.

Resultado: donuts húmedos, esponjosos y con una cobertura intensa que hará que desaparezcan en minutos.