Donuts de chocolate caseros: la receta irresistible para hacer en casa

Fáciles, húmedos y con cobertura intensa: el plan perfecto para los amantes del chocolate.
lunes, 23 de febrero de 2026 · 11:05

En medio de la creciente tendencia por la repostería casera, los amantes del chocolate tienen a su alcance la receta perfecta para preparar donuts de chocolate en la comodidad del hogar. Esta delicia esponjosa e indulgente se ha convertido en uno de los pasatiempos culinarios favoritos, ofreciendo una explosión de sabor y textura en cada bocado.

Ingredientes

Para la masa:

  • 2 tazas de harina de trigo
  • 1/2 taza de cacao en polvo sin azúcar
  • 3/4 taza de azúcar granulada
  • 1 cucharadita de levadura en polvo
  • 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 3/4 taza de leche
  • 2 huevos
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 2 cucharadas de manteca derretida

Para la cobertura de chocolate:

  • 1 taza de chocolate negro de calidad
  • 2 cucharadas de manteca
  • 2 cucharadas de leche

Preparación

  1. Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde para donuts.
  2. En un bol grande, tamizar la harina, el cacao, el azúcar, la levadura, el bicarbonato y la sal. Mezclar bien los ingredientes secos.
  3. En otro recipiente, batir los huevos y añadir la leche, el extracto de vainilla y la manteca derretida. Mezclar hasta integrar.
  4. Incorporar los ingredientes líquidos a los secos y mezclar hasta obtener una masa suave y homogénea.
  5. Llenar cada cavidad del molde hasta 3/4 de su capacidad.
  6. Hornear durante 10-12 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.
  7. Dejar enfriar unos minutos en el molde antes de trasladarlos a una rejilla hasta que se enfríen por completo.

La magia del chocolate

Derretir el chocolate junto con la manteca y la leche en el microondas, en intervalos cortos, removiendo cada vez hasta lograr una mezcla suave y brillante.

Sumergir la parte superior de cada donut en la cobertura y dejar escurrir el exceso.

Para un toque extra de dulzura y presentación, puedes espolvorear azúcar glas antes de que el chocolate se endurezca.

Resultado: donuts húmedos, esponjosos y con una cobertura intensa que hará que desaparezcan en minutos.

