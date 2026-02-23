Donuts de chocolate caseros: la receta irresistible para hacer en casa

cocina
Donuts de chocolate caseros: la receta irresistible para hacer en casaFáciles, húmedos y con cobertura intensa: el plan perfecto para los amantes del chocolate.
En medio de la creciente tendencia por la repostería casera, los amantes del chocolate tienen a su alcance la receta perfecta para preparar donuts de chocolate en la comodidad del hogar. Esta delicia esponjosa e indulgente se ha convertido en uno de los pasatiempos culinarios favoritos, ofreciendo una explosión de sabor y textura en cada bocado.
Ingredientes
Para la masa:
- 2 tazas de harina de trigo
- 1/2 taza de cacao en polvo sin azúcar
- 3/4 taza de azúcar granulada
- 1 cucharadita de levadura en polvo
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1/2 cucharadita de sal
- 3/4 taza de leche
- 2 huevos
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 2 cucharadas de manteca derretida
Para la cobertura de chocolate:
- 1 taza de chocolate negro de calidad
- 2 cucharadas de manteca
- 2 cucharadas de leche
Preparación
- Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde para donuts.
- En un bol grande, tamizar la harina, el cacao, el azúcar, la levadura, el bicarbonato y la sal. Mezclar bien los ingredientes secos.
- En otro recipiente, batir los huevos y añadir la leche, el extracto de vainilla y la manteca derretida. Mezclar hasta integrar.
- Incorporar los ingredientes líquidos a los secos y mezclar hasta obtener una masa suave y homogénea.
- Llenar cada cavidad del molde hasta 3/4 de su capacidad.
- Hornear durante 10-12 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.
- Dejar enfriar unos minutos en el molde antes de trasladarlos a una rejilla hasta que se enfríen por completo.
La magia del chocolate
Derretir el chocolate junto con la manteca y la leche en el microondas, en intervalos cortos, removiendo cada vez hasta lograr una mezcla suave y brillante.
Sumergir la parte superior de cada donut en la cobertura y dejar escurrir el exceso.
Para un toque extra de dulzura y presentación, puedes espolvorear azúcar glas antes de que el chocolate se endurezca.
Resultado: donuts húmedos, esponjosos y con una cobertura intensa que hará que desaparezcan en minutos.