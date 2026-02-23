astrologia
Horóscopo chino del lunes 23 de febrero de 2026: impulso renovado y metas claras
La semana comienza con energía activa y mentalidad práctica. Es un buen día para fijar objetivos, ordenar prioridades y avanzar con decisión, pero sin perder sensibilidad en los vínculos.
Rata
Inicio enfocado. En el amor, hablar con honestidad evita malentendidos. En lo personal, definir metas claras te dará dirección.
Buey
Constancia productiva. En el amor, la estabilidad te brinda seguridad. En lo personal, avanzar paso a paso garantiza resultados.
Tigre
Energía intensa. En el amor, moderar reacciones mejora el clima. En lo personal, canalizar tu impulso hacia un objetivo concreto será clave.
Conejo
Clima armónico. En el amor, la empatía fortalece la conexión. En lo personal, priorizar tu bienestar mejora tu rendimiento.
Dragón
Liderazgo natural. En el amor, tomar la iniciativa aclara sentimientos. En lo personal, una decisión firme te posiciona mejor.
Serpiente
Estrategia acertada. En el amor, observar antes de hablar será positivo. En lo personal, planificar con calma te dará ventaja.
Caballo
Movimiento decidido. En el amor, necesitás diálogo claro y motivación. En lo personal, empezar la semana activo te ordena.
Cabra
Sensibilidad equilibrada. En el amor, un gesto sincero fortalece el vínculo. En lo personal, cuidar tus tiempos será fundamental.
Mono
Creatividad en alza. En el amor, tu espontaneidad suma frescura. En lo personal, una idea innovadora abre oportunidades.
Gallo
Orden y disciplina. En el amor, buscás acuerdos claros. En lo personal, cumplir lo planificado te deja tranquilo.
Perro
Compromiso auténtico. En el amor, la lealtad se demuestra con hechos. En lo personal, actuar con coherencia te fortalece.
Cerdo
Lunes armonioso. En el amor, disfrutás la cercanía sincera. En lo personal, avanzar sin presión te dará buenos resultados.