Horóscopo chino del lunes 23 de febrero de 2026: impulso renovado y metas claras

La semana comienza con energía activa y mentalidad práctica. Es un buen día para fijar objetivos, ordenar prioridades y avanzar con decisión, pero sin perder sensibilidad en los vínculos.

Rata

Inicio enfocado. En el amor, hablar con honestidad evita malentendidos. En lo personal, definir metas claras te dará dirección.

Buey

Constancia productiva. En el amor, la estabilidad te brinda seguridad. En lo personal, avanzar paso a paso garantiza resultados.

Tigre

Energía intensa. En el amor, moderar reacciones mejora el clima. En lo personal, canalizar tu impulso hacia un objetivo concreto será clave.

Conejo

Clima armónico. En el amor, la empatía fortalece la conexión. En lo personal, priorizar tu bienestar mejora tu rendimiento.

Dragón

Liderazgo natural. En el amor, tomar la iniciativa aclara sentimientos. En lo personal, una decisión firme te posiciona mejor.

Serpiente

Estrategia acertada. En el amor, observar antes de hablar será positivo. En lo personal, planificar con calma te dará ventaja.

Caballo

Movimiento decidido. En el amor, necesitás diálogo claro y motivación. En lo personal, empezar la semana activo te ordena.

Cabra

Sensibilidad equilibrada. En el amor, un gesto sincero fortalece el vínculo. En lo personal, cuidar tus tiempos será fundamental.

Mono

Creatividad en alza. En el amor, tu espontaneidad suma frescura. En lo personal, una idea innovadora abre oportunidades.

Gallo

Orden y disciplina. En el amor, buscás acuerdos claros. En lo personal, cumplir lo planificado te deja tranquilo.

Perro

Compromiso auténtico. En el amor, la lealtad se demuestra con hechos. En lo personal, actuar con coherencia te fortalece.

Cerdo

Lunes armonioso. En el amor, disfrutás la cercanía sincera. En lo personal, avanzar sin presión te dará buenos resultados.