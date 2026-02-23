Horóscopo chino: los signos que se caracterizan por ser los más intensos

La diversidad de personalidades y temperamentos es una de las maravillas de la naturaleza humana. Mientras algunas personas pueden mostrar una actitud distante y reservada, otras son conocidas por su intensidad emocional y expresividad. Lo que nos compete el día de hoy, tiene que ver con este segundo grupo de personas. Aquí abajo analizaremos cuáles son los signos más intensos del horóscopo chino.

Según la astrología oriental, la posición de los planetas, junto con la posición del Sol, la Luna y cualquier cometa en el cielo además de la fecha de nacimiento y el signo del zodiaco puede determinar el destino de una persona. Asimismo, se hace una reflexión y un análisis para determinar las características de la personalidad de los individuos. En este caso, revelamos cuáles son los signos que tienden a ser considerados más intensos.

Dragón

De acuerdo a este sistema de creencias, los años de este signo o animal son: 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024. Se cree que los nacidos en el año del Dragón son fuertes, enérgicos y a menudo dominantes. Tienen una personalidad carismática y pueden ser bastante exigentes en sus relaciones y objetivos, por lo que son considerados como personas intensas.

Tigre

Los nacidos en 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022 pertenecen a este signo. Los tigres son conocidos por su determinación y valentía. Pueden ser apasionados y pueden tener un temperamento fuerte. Son individuos audaces que tienden a tomar riesgos en la vida. Además, en ocasiones sobresalen por su intensidad.

Caballo

Quienes nacieron en 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026 son Caballo, según el horóscopo chino. Las personas de este signo se destacan por su energía inagotable y su deseo de libertad. Son aventureros y pueden ser impulsivos en sus decisiones. También forman parte de la lista de las personalidades más intensas.

Buey

Los años de este animal son los siguientes: 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021. Aunque no siempre se considera un signo "intenso" en el sentido tradicional, el Buey es fuerte, obstinado y determinado. Cuando se trata de alcanzar sus metas, pueden ser implacables y trabajar incansablemente.