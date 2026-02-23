Horóscopo chino: los signos que vivirán un 2026 de equilibrio y crecimiento sostenido

El Año del Caballo de Fuego traerá movimiento, pero también la oportunidad de avanzar con mayor conciencia. Algunos signos del horóscopo chino atravesarán un 2026 ideal para ordenar prioridades, enfocarse en objetivos claros y crecer de manera constante.

Rata

La Rata encontrará claridad para organizar su vida. El 2026 la ayudará a enfocarse en metas realistas y avanzar paso a paso.

Buey

El Buey consolidará estabilidad. Su disciplina será clave para sostener el crecimiento sin perder equilibrio.

Dragón

El Dragón aprenderá a canalizar su energía. Este año será ideal para priorizar y transformar ideas en logros concretos.

Gallo

El Gallo vivirá un período de orden y madurez. El 2026 le permitirá avanzar con más seguridad y coherencia en sus decisiones.