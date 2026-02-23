astrologia
Horóscopo del lunes 23 de febrero de 2026: impulso y metas firmes
La semana comienza con energía para retomar proyectos y encarar responsabilidades con mayor claridad. Es un buen día para establecer prioridades y actuar con determinación.
ARIES
Arranque con fuerza: enfocá tu energía.
TAURO
Constancia que empieza a dar frutos.
GÉMINIS
Comunicación clave en el trabajo.
CÁNCER
Escuchá tu intuición antes de decidir.
LEO
Liderazgo natural y decisiones firmes.
VIRGO
Orden y productividad en alza.
LIBRA
Buscá equilibrio en acuerdos importantes.
ESCORPIO
Intensidad bien canalizada.
SAGITARIO
Entusiasmo para iniciar algo nuevo.
CAPRICORNIO
Responsabilidad que trae reconocimiento.
ACUARIO
Ideas innovadoras con impacto positivo.
PISCIS
Sensibilidad que te guía con claridad.