La receta práctica de empanadas árabes que siempre sale bien

Las empanadas árabes son un clásico de la cocina de Medio Oriente que, con el paso del tiempo, se ganaron un lugar privilegiado en las mesas argentinas. Su sabor intenso, fresco y levemente ácido, combinado con una preparación simple, las convierte en una opción ideal tanto para el día a día como para reuniones familiares o con amigos. Esta versión rápida es perfecta para quienes buscan practicidad sin resignar el gusto tradicional.

Una receta práctica y sin complicaciones

Una de las grandes ventajas de esta preparación es que no requiere largas horas de reposo ni técnicas elaboradas. El relleno se arma en crudo, en pocos pasos y con ingredientes fáciles de conseguir. Además, ofrece versatilidad en la cocción: pueden hacerse al horno para un dorado parejo o a la plancha si se busca una opción más rápida.

Ingredientes básicos para el relleno tradicional

Para lograr el sabor característico, se necesitan pocos ingredientes, pero bien combinados:

Carne picada, preferentemente magra.

Cebolla bien picada.

Tomate fresco en cubos pequeños.

Jugo de limón recién exprimido.

Condimentos como comino, pimienta y sal.

Paso a paso: cómo prepararlas

Primero, se mezclan todos los ingredientes del relleno en un bol hasta integrarlos bien. Se deja reposar unos minutos para que la carne absorba el jugo de limón y los condimentos.

Luego, se coloca una porción sobre cada disco de masa, se cierran en forma triangular uniendo los bordes hacia el centro y se presionan firmemente para evitar que se abran durante la cocción.

Cocción y resultado final

Se cocinan hasta que la masa esté dorada y ligeramente crocante por fuera, procurando que el interior permanezca jugoso. El resultado son empanadas árabes livianas, sabrosas y llenas de aroma, ideales para una comida rápida, una picada o para compartir en familia.