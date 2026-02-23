Los signos del zodiaco que se caracterizan por ser los más rencorosos

Algunas personas pueden olvidar y seguir adelante con facilidad, mientras que otras tienen memoria de elefante cuando se trata de ofensas o traiciones. En el zodiaco, hay signos que tienen una tendencia a guardar rencor y no olvidar fácilmente cuando alguien les ha hecho daño. A continuación, te presentamos los tres signos más rencorosos del zodiaco:

Escorpio

Escorpio es el rey del rencor. Su intensidad emocional lo hace sentir cada ofensa como una traición personal. No olvida ni perdona con facilidad, y si alguien lo lastima, puede planear su venganza con paciencia. Para este signo, la confianza es sagrada, y una vez rota, es casi imposible recuperarla.

Capricornio

Capricornio no es explosivo, pero si alguien le falla, lo eliminará de su vida sin segundas oportunidades. No olvida las traiciones y puede guardar resentimiento durante mucho tiempo. Prefiere actuar con frialdad y demostrar con hechos que no necesita a quien le ha fallado.

Cáncer

Aunque Cáncer es un signo sensible y emocional, también es uno de los más rencorosos. Si alguien lo hiere, lo recordará por siempre y traerá a colación el pasado una y otra vez. Su dolor se convierte en resentimiento, y le cuesta mucho soltar lo que le ha lastimado.

Estos signos tienen una gran memoria emocional y no olvidan fácilmente cuando alguien los lastima.