Tarot del colibrí: la felicidad golpea la puerta luego de una dura batalla

Carta 1) Ocho de oros: trabajo duro. Adquirir habilidades. Aprender. Atención. Concentración para mejorar algo.

Carta 2) Cuatro de bastos: armonía. Paz. Alegría compartida. Estabilidad. Celebración. Afectos sinceros

Carta 3) Siete de bastos: conflictos. Obstáculos. Competencia. Envidia. Lucha. Convicción. Autodefensa. Estar en ventaja sobre otros.

Mensaje final

La persona está trabajando duro, se está esforzando para conseguir sus metas. Pone estudio y concentración para adquirir maestría y dominio sobre aquello que quiere aprender, puede ser un estudio, una especialización, un oficio, un arte, incluso una relación. Está dejando todo de sí para mejorar y sentir que por fin está donde quiere estar, haciendo lo que le gusta, con estabilidad, abundancia y con afectos verdaderos. Dice el tarot que su esfuerzo valdrá la pena porque llegan alegrías y festejos pronto, muy pronto, a su vida. Son frutos merecidos. Este alguien ha luchado por ellos y ha sabido defender sus metas y su lugar de todos los obstáculos que han aparecido, y de quienes por envidia o competencia han querido arrebatarle lo suyo. Esta persona debe estar tranquila y disfrutar de sus logros porque sus convicciones, inteligencia y experiencia son muy superiores a los de los que aspiran quitarle lo que ha logrado en base a su esfuerzo y capacidad. La victoria es suya por justicia. La batalla fue dura pero la felicidad golpea ahora la puerta de su hogar. Felicitaciones!!