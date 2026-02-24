astrologia

Estos son los números de la suerte de hoy martes 24 de febrero

Vida saludable
martes, 24 de febrero de 2026 · 09:45

Los números de la suerte de cada signo

Aries

3, 7, 12, 24, 35, 43

Tauro

4, 18, 26, 28, 33, 47

Géminis

2, 17, 21, 30, 38, 42

Cáncer

9, 15, 29, 33, 37, 46

Leo

6, 11, 20, 27, 35, 42

Virgo

3, 17, 25, 32, 36, 49

Libra

5, 11, 20, 26, 33, 45

Escorpio

9, 16, 21, 34, 38, 42

Sagitario

6, 14, 17, 26, 39, 43

Capricornio

3, 7, 12, 24, 36, 45

Acuario

2, 11, 20, 27, 33, 49

Piscis

5, 13, 17, 25, 38, 42

