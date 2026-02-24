astrologia
Horóscopo del martes 24 de febrero de 2026: decisiones prácticas
El martes trae una energía ideal para avanzar sin apuros, resolver pendientes y mantener conversaciones necesarias. La clave estará en la paciencia y la claridad al comunicar.
ARIES
Avanzás mejor si evitás la impulsividad.
TAURO
Día productivo para temas económicos.
GÉMINIS
Palabras justas generan soluciones.
CÁNCER
Emociones más equilibradas que ayer.
LEO
Reconocimiento por tu esfuerzo constante.
VIRGO
Organización que mejora resultados.
LIBRA
Buscá acuerdos justos y claros.
ESCORPIO
Intuición fuerte para decisiones importantes.
SAGITARIO
Planes que empiezan a tomar forma.
CAPRICORNIO
Constancia que consolida avances.
ACUARIO
Creatividad aplicada a lo práctico.
PISCIS
Sensibilidad que te permite elegir mejor.