Lomito irresistible: todos los secretos para que quede espectacular

Lomito irresistible: todos los secretos para que quede espectacularLos secretos para lograr un lomito argentino jugoso y perfecto en casa.
El lomito es uno de los grandes clásicos de la gastronomía argentina: un sándwich contundente, jugoso y lleno de sabor que combina carne tierna con ingredientes frescos y pan apenas crocante. Presente en bares, parrillas y restaurantes de todo el país, es una opción irresistible tanto para una comida rápida como para una cena especial. Pero, ¿cómo lograr en casa un lomito digno de los mejores locales?
Aquí tienes una versión ampliada con consejos clave para que quede perfecto.
Ingredientes (para 4 lomitos)
- 4 medallones de lomo de ternera (de unos 2 a 3 cm de grosor)
- 4 panes para lomito
- Hojas de lechuga fresca
- 1 o 2 tomates en rodajas
- 4 fetas de jamón cocido
- 4 fetas de queso (muzzarella o el que prefieras)
- Mayonesa y mostaza a gusto
- Aceite
- Sal y pimienta
Preparación paso a paso
1. La carne, el corazón del lomito
Retira los medallones del frío unos 15 minutos antes de cocinarlos para que estén a temperatura ambiente. Sazónalos con sal y pimienta justo antes de llevarlos a la sartén o plancha bien caliente con un chorrito de aceite.
Cocínalos a fuego medio-alto sin moverlos demasiado, para que sellen bien y conserven sus jugos. El tiempo dependerá del punto deseado, pero en general bastan unos 3 a 5 minutos por lado. La clave es no sobrecocinarlos para que queden tiernos y jugosos.
En el último minuto, puedes colocar el queso sobre la carne para que se funda ligeramente con el calor.
2. El pan, crujiente por fuera y suave por dentro
Corta los panes y tuéstalos apenas en una sartén o plancha. Este paso es fundamental: el pan caliente y ligeramente crocante realza la textura del sándwich y evita que se humedezca demasiado.
3. El armado perfecto
Unta la base del pan con mayonesa y un toque de mostaza. Luego coloca:
- La lechuga
- Las rodajas de tomate
- El jamón cocido
- El medallón de lomo recién hecho (con el queso fundido)
Cubre con la otra mitad del pan y presiona suavemente para integrar los sabores.
Consejo final
Sirve el lomito bien caliente, acompañado de papas fritas o ensalada. Si quieres darle un toque extra, puedes agregar huevo a la plancha, morrones asados o cebolla caramelizada.
Con estos pasos, lograrás un lomito casero tan sabroso y jugoso que no tendrá nada que envidiarle al de tu restaurante favorito.