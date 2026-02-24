Lomito irresistible: todos los secretos para que quede espectacular

El lomito es uno de los grandes clásicos de la gastronomía argentina: un sándwich contundente, jugoso y lleno de sabor que combina carne tierna con ingredientes frescos y pan apenas crocante. Presente en bares, parrillas y restaurantes de todo el país, es una opción irresistible tanto para una comida rápida como para una cena especial. Pero, ¿cómo lograr en casa un lomito digno de los mejores locales?

Aquí tienes una versión ampliada con consejos clave para que quede perfecto.

Noticias Relacionadas La receta práctica de empanadas árabes que siempre sale bien

Ingredientes (para 4 lomitos)

4 medallones de lomo de ternera (de unos 2 a 3 cm de grosor)

4 panes para lomito

Hojas de lechuga fresca

1 o 2 tomates en rodajas

4 fetas de jamón cocido

4 fetas de queso (muzzarella o el que prefieras)

Mayonesa y mostaza a gusto

Aceite

Sal y pimienta

Preparación paso a paso

1. La carne, el corazón del lomito

Retira los medallones del frío unos 15 minutos antes de cocinarlos para que estén a temperatura ambiente. Sazónalos con sal y pimienta justo antes de llevarlos a la sartén o plancha bien caliente con un chorrito de aceite.

Cocínalos a fuego medio-alto sin moverlos demasiado, para que sellen bien y conserven sus jugos. El tiempo dependerá del punto deseado, pero en general bastan unos 3 a 5 minutos por lado. La clave es no sobrecocinarlos para que queden tiernos y jugosos.

En el último minuto, puedes colocar el queso sobre la carne para que se funda ligeramente con el calor.

2. El pan, crujiente por fuera y suave por dentro

Corta los panes y tuéstalos apenas en una sartén o plancha. Este paso es fundamental: el pan caliente y ligeramente crocante realza la textura del sándwich y evita que se humedezca demasiado.

3. El armado perfecto

Unta la base del pan con mayonesa y un toque de mostaza. Luego coloca:

La lechuga

Las rodajas de tomate

El jamón cocido

El medallón de lomo recién hecho (con el queso fundido)

Cubre con la otra mitad del pan y presiona suavemente para integrar los sabores.

Consejo final

Sirve el lomito bien caliente, acompañado de papas fritas o ensalada. Si quieres darle un toque extra, puedes agregar huevo a la plancha, morrones asados o cebolla caramelizada.

Con estos pasos, lograrás un lomito casero tan sabroso y jugoso que no tendrá nada que envidiarle al de tu restaurante favorito.