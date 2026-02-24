No vuelvas a hacer empanadas criollas sin este toque secreto

Recetas que valen la pena
No vuelvas a hacer empanadas criollas sin este toque secretoUn pequeño ajuste en el condimento y el final cambia completamente el perfil del plato sin perder identidad
Las empanadas criollas son un clásico argentino que atraviesa generaciones. Pero cuando se les suma un perfil ahumado sutil y un buen aceite de oliva al final, el resultado escala de lo tradicional a lo memorable. Esta versión mantiene la esencia criolla, pero incorpora profundidad, perfume y un cierre más redondo en boca.
Ingredientes (para 12 empanadas)
500 g de carne vacuna (nalga o paleta), cortada a cuchillo
2 cebollas medianas
2 cebollas de verdeo
1 cucharadita de pimentón dulce
½ cucharadita de pimentón ahumado
½ cucharadita de comino molido
½ cucharadita de ají molido
Sal y pimienta a gusto
1 cucharadita de vinagre de manzana
1 cucharadita de aceite de oliva extra virgen (de buena calidad)
2 huevos duros
12 aceitunas verdes
12 tapas para empanadas
2 cucharadas de grasa vacuna o aceite neutro
Preparación paso a paso
1. La base aromática
En una sartén amplia, calentar la grasa vacuna. Agregar la cebolla blanca picada en cubos pequeños con una pizca de sal. Cocinar a fuego medio hasta que esté translúcida, sin dorar.
2. La carne, breve y fuerte
Subir el fuego y agregar la carne cortada a cuchillo. Saltear apenas 3–4 minutos. La carne no debe hervirse ni secarse; debe sellarse y conservar jugos.
3. El perfil ahumado
Retirar del fuego y recién entonces incorporar el pimentón dulce, el pimentón ahumado, el comino y el ají molido. Mezclar bien. Esto evita que el pimentón se queme y amargue.
4. El toque final
Agregar el vinagre de manzana y el aceite de oliva extra virgen. Ajustar sal y pimienta. Incorporar el verdeo picado fino.
5. Reposo obligatorio
Dejar enfriar completamente en heladera al menos 2 horas. El relleno frío es fundamental para que la empanada quede jugosa y no pierda líquido al hornear.
6. Armado
Colocar una cucharada generosa de relleno en cada tapa. Agregar un trozo de huevo duro y una aceituna. Cerrar y hacer repulgue firme.
7. Cocción
Horno fuerte, 220–240 °C, durante 12 a 15 minutos hasta que estén apenas doradas. No excederse en la cocción.
Por qué funciona
El pimentón ahumado aporta profundidad sin invadir.
El oliva extra virgen redondea y perfuma.
El vinagre equilibra la grasa y levanta el sabor general.
El resultado es una empanada criolla con más carácter, más aroma y un final más limpio en boca.