No vuelvas a hacer empanadas criollas sin este toque secreto

Las empanadas criollas son un clásico argentino que atraviesa generaciones. Pero cuando se les suma un perfil ahumado sutil y un buen aceite de oliva al final, el resultado escala de lo tradicional a lo memorable. Esta versión mantiene la esencia criolla, pero incorpora profundidad, perfume y un cierre más redondo en boca.

Ingredientes (para 12 empanadas)

500 g de carne vacuna (nalga o paleta), cortada a cuchillo

2 cebollas medianas

2 cebollas de verdeo

1 cucharadita de pimentón dulce

½ cucharadita de pimentón ahumado

½ cucharadita de comino molido

½ cucharadita de ají molido

Sal y pimienta a gusto

1 cucharadita de vinagre de manzana

1 cucharadita de aceite de oliva extra virgen (de buena calidad)

2 huevos duros

12 aceitunas verdes

12 tapas para empanadas

2 cucharadas de grasa vacuna o aceite neutro

Preparación paso a paso

1. La base aromática

En una sartén amplia, calentar la grasa vacuna. Agregar la cebolla blanca picada en cubos pequeños con una pizca de sal. Cocinar a fuego medio hasta que esté translúcida, sin dorar.

2. La carne, breve y fuerte

Subir el fuego y agregar la carne cortada a cuchillo. Saltear apenas 3–4 minutos. La carne no debe hervirse ni secarse; debe sellarse y conservar jugos.

3. El perfil ahumado

Retirar del fuego y recién entonces incorporar el pimentón dulce, el pimentón ahumado, el comino y el ají molido. Mezclar bien. Esto evita que el pimentón se queme y amargue.

4. El toque final

Agregar el vinagre de manzana y el aceite de oliva extra virgen. Ajustar sal y pimienta. Incorporar el verdeo picado fino.

5. Reposo obligatorio

Dejar enfriar completamente en heladera al menos 2 horas. El relleno frío es fundamental para que la empanada quede jugosa y no pierda líquido al hornear.

6. Armado

Colocar una cucharada generosa de relleno en cada tapa. Agregar un trozo de huevo duro y una aceituna. Cerrar y hacer repulgue firme.

7. Cocción

Horno fuerte, 220–240 °C, durante 12 a 15 minutos hasta que estén apenas doradas. No excederse en la cocción.

Por qué funciona

El pimentón ahumado aporta profundidad sin invadir.

El oliva extra virgen redondea y perfuma.

El vinagre equilibra la grasa y levanta el sabor general.

El resultado es una empanada criolla con más carácter, más aroma y un final más limpio en boca.