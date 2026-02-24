cocina

Pizza de rúcula y jamón crudo: sabor y frescura

Una pizza gourmet, fresca y crujiente, ideal para una cena especial o una noche distinta en casa.
Vida saludable
martes, 24 de febrero de 2026 · 11:29

Si buscas una combinación de sabores gourmet en una pizza, la pizza de rúcula y jamón crudo es una opción excepcional. Esta receta combina la frescura de la rúcula con el sabor intenso del jamón crudo, sobre una base crujiente y deliciosa. Ideal para una cena romántica, una reunión con amigos, o simplemente para disfrutar de una noche de pizza en casa.

Ingredientes:

  • Masa para pizza (puedes comprarla lista o hacerla tú mismo)
  • 150 g de queso mozzarella rallado
  • 100 g de jamón crudo en lonchas finas
  • 2 tazas de rúcula fresca
  • Aceite de oliva extra virgen
  • Sal y pimienta al gusto
  • Rodajas finas de tomate (opcional)
  • Queso parmesano rallado (opcional)

Instrucciones:

Preparación de la Base: Precalienta el horno a 220°C. Si preparas tu propia masa, extiéndela en una superficie enharinada hasta obtener el grosor deseado. Coloca la masa en una bandeja para pizza previamente engrasada.

Añade el Queso y el Tomate: Esparce el queso mozzarella rallado sobre la masa. Si lo deseas, añade unas rodajas finas de tomate.

Hornea la Pizza: Hornea la pizza en el horno precalentado durante 10-15 minutos o hasta que el queso esté burbujeante y la base crujiente.

Agrega el Jamón y la Rúcula: Una vez que la pizza esté horneada, retírala del horno y distribuye las lonchas de jamón crudo sobre ella. Añade la rúcula fresca encima del jamón.

Toques Finales: Rocía un poco de aceite de oliva extra virgen sobre la pizza y añade sal y pimienta al gusto. Si lo prefieres, espolvorea un poco de queso parmesano rallado para un sabor extra.

Sirve y Disfruta: Sirve la pizza de rúcula y jamón crudo inmediatamente para disfrutar de su frescura y sabor único.

