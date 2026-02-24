Tarot del colibrí: se acerca un gran crecimiento personal

Carta 1) Caballero de bastos: energía. Pasión. Entusiasmo. Audacia. Velocidad. Inconstancia

Carta 2) Seis de oros: caridad. Misericordia. Limosna. Migajas

Carta 3) El hierofante: estructura. Instituciones. Normas. Reglas. Ética. Hacer lo correcto

Mensaje final

La persona puede haberse equivocado en el pasado, tal vez tuvo un carácter inconstante, apasionado e impulsivo que lo ha llevado a la falta de compromiso y a tomar decisiones apresuradas y un tanto desordenadas. Quizás dio sólo migajas u ofreció mucho menos de lo que podía dar, en un trabajo, en una relación, etc. Pronto se dará cuenta de su proceder y cambiará su posición. Dice el hierofante que la persona ha cambiado, ha madurado y en adelante buscará tomar decisiones más meditadas, basadas en el buen juicio, en querer hacer lo correcto, en el compromiso personal y la honestidad. Un ciclo ha terminado y el crecimiento personal será notable.