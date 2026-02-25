Horóscopo chino: los tres signos más amables, sinceros y honrados

El horóscopo chino consiste en doce animales con rasgos muy distintivos y que se organizan de la siguiente manera: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. En la astrología oriental, cada año se relaciona con un animal del horóscopo chino de acuerdo con el ciclo de 12 años.

Los tres signos más sinceros y amables

Dragón

Corresponde a quienes nacieron en los años 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928. Son empáticos y de gran nobleza; es uno de los favoritos del zodiaco chino, aunque a veces pueden pecar de vanidosos. Tras varios momentos de crecimiento laboral y económico durante los meses previos, este 2022 llega como anillo al dedo para los nacidos Dragón. Será tiempo para preocuparse y profundizar en su bienestar tanto físico como emocional; si bien, en cuanto al dinero, las personas de este signo no se verán tan afortunadas como otros signos. A pesar de ello, las ganas por conocer a nuevas personas y convertirse en los protagonistas de todas las reuniones no desaparecerán.

Conejo

Corresponde a aquellas personas que nacieron en los años 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927. Se trata de personas bondadosas y sensibles aunque pueden ser evasivas ante los problemas. Las personas nacidas bajo este signo deberán acostumbrarse rápidamente a los cambios que se avecinan rápidamente, la buena noticia es que todos son muy positivos, pero no hay que pasar por alto que deberán ser asertivos con sus decisiones ya que, de no tomar el riesgo, podrían quedarse estancados. Si hacen lo correcto, también deben estar preparados para conocer a nuevas personas.

Cabra

Corresponde a quienes nacieron en los años; 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027. Se trata de personas honradas y muy sinceras pero a veces pueden ser un poco pesimistas ante los problemas de la vida. Para ellos, este 2022 traerá diversos cambios de planes, sobretodo en lo que concierne a temas del amor y de relaciones de pareja. Por lo que pronto se darán cuenta que muchos de los objetivos, y expectativas, que se han formado no coincidirán con la realidad. Esto llevará a muchos a dar término a romances que hayan iniciado.