astrologia
Horóscopo del miércoles 25 de febrero de 2026: equilibrio emocional
El miércoles invita a mantener el foco y actuar con serenidad. Es un buen momento para ajustar planes, conversar con honestidad y sostener decisiones sin dejarte llevar por impulsos.
ARIES
Determinación firme, pero con paciencia.
TAURO
Seguridad y estabilidad en lo laboral.
GÉMINIS
Comunicación fluida que abre oportunidades.
CÁNCER
Escuchá tu intuición antes de comprometerte.
LEO
Protagonismo positivo en el trabajo.
VIRGO
Orden y productividad en alza.
LIBRA
Equilibrio en temas afectivos.
ESCORPIO
Intensidad bien canalizada trae resultados.
SAGITARIO
Entusiasmo para proyectar a futuro.
CAPRICORNIO
Responsabilidad que empieza a notarse.
ACUARIO
Ideas innovadoras con buena recepción.
PISCIS
Sensibilidad equilibrada y decisiones claras.