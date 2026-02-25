astrologia

Horóscopo del miércoles 25 de febrero de 2026: equilibrio emocional

miércoles, 25 de febrero de 2026 · 10:43

El miércoles invita a mantener el foco y actuar con serenidad. Es un buen momento para ajustar planes, conversar con honestidad y sostener decisiones sin dejarte llevar por impulsos.

ARIES
Determinación firme, pero con paciencia.

TAURO
Seguridad y estabilidad en lo laboral.

GÉMINIS
Comunicación fluida que abre oportunidades.

CÁNCER
Escuchá tu intuición antes de comprometerte.

LEO
Protagonismo positivo en el trabajo.

VIRGO
Orden y productividad en alza.

LIBRA
Equilibrio en temas afectivos.

ESCORPIO
Intensidad bien canalizada trae resultados.

SAGITARIO
Entusiasmo para proyectar a futuro.

CAPRICORNIO
Responsabilidad que empieza a notarse.

ACUARIO
Ideas innovadoras con buena recepción.

PISCIS
Sensibilidad equilibrada y decisiones claras.

