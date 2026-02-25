Tarot del colibrí: llegan cambios inesperados

Carta 1) El azar: cambios y transformaciones inesperadas. Buena suerte. Gratificaciones. Recompensas. Destino. Intuición

Carta 2) Premeditación: reflexión. Pensamiento. Razón. Evaluación cuidadosa. Planificar.

Carta 3) La sacerdotisa: intuición. Sabiduría. Clarividencia. Lo femenino. Paz. Armonía. Decisiones prudentes y acertadas.

Mensaje final

Se vienen cambios inesperados para la persona. Los trae a su vida el destino. Son transformaciones muy positivas acompañadas de gratificaciones, oportunidades y recompensas. Dicen las cartas que si bien esos cambios son por destino, el destino también es una consecuencia de las acciones y decisiones que se van tomando a largo de la vida, por lo que es de suponer que la persona ha hecho las cosas bien sin pensar que algún día recibiría frutos de su buen proceder y por eso ahora se sorprende al ver su suerte, aunque en parte es el resultado que ella misma ha buscado. Por otro lado, aunque es alguien con una intuición muy desarrollada que la guía, también planifica y piensa antes de actuar. Reflexiona y medita. Pero la vida siempre sorprende con cosas que se escapan a lo planificado. Como dice el dicho: "el hombre propone y Dios dispone". Esta persona está preparada para recibir lo nuevo, más allá de que no lo esperaba, ha hecho un trabajo interior importante, quizás por años, de manera que sabrá qué hacer con los cambios que llegan sin perder la paz, el equilibrio y la armonía que la caracterizan. Continuará su camino tomando decisiones prudentes, sabias y acertadas. En buena hora!!