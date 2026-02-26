Maranta leuconeura: belleza, salud y estilo en una sola planta

En el fascinante mundo de la jardinería, existen plantas que destacan por sus cualidades únicas y su capacidad para embellecer cualquier espacio. La maranta, también conocida como el arbusto de la oración, es una de esas joyas botánicas que combina belleza y funcionalidad, convirtiéndose en una opción ideal para decorar interiores, incluso los más sofisticados.

Características de la maranta

La maranta leuconeura, perteneciente a la familia de las marantáceas, es originaria de las selvas tropicales de América del Sur, con una concentración notable en Brasil. Esta planta es conocida por su peculiar comportamiento: sus hojas se repliegan durante la noche, como si estuvieran en oración, y se expanden durante el día. Este fenómeno, llamado nictinastia, fascina a los amantes de las plantas y aporta un toque mágico a cualquier hogar.

Sus hojas ovaladas presentan un contraste hipnotizante de colores: tonos de verde oscuro y claro, con delicadas líneas en rosa o plata que se abren en abanico desde la vena central. Esta combinación de colores y patrones convierte a la maranta en un verdadero espectáculo visual, ideal para quienes buscan una planta que destaque.

Además de su atractivo estético, la maranta es valorada por sus propiedades purificadoras del aire. Según estudios, puede ayudar a eliminar toxinas como el formaldehído y el benceno, mejorando la calidad del aire en interiores. Es una planta no tóxica, lo que la hace segura para hogares con niños y mascotas, un detalle crucial para quienes buscan decorar sin comprometer la seguridad de sus seres queridos.

Cuidados esenciales para la maranta

Si estás pensando en incorporar una maranta a tu hogar, es importante tener en cuenta algunos aspectos clave para garantizar su salud y vitalidad:

Luz

La maranta prospera en lugares con luz solar indirecta. Colocala cerca de una ventana con cortinas translúcidas o en una mesa donde reciba luz natural filtrada. Evitá la exposición directa al sol, ya que podría dañar sus delicadas hojas y causar decoloración o quemaduras.

Temperatura

Esta planta es sensible a los cambios bruscos de temperatura. Prefiere un rango de entre 15 °C y 26 °C, y no tolera temperaturas inferiores a 10 °C. Mantenela alejada de corrientes de aire frío, ventanas mal aisladas o fuentes de calor como calefactores y radiadores.

Riego

La maranta necesita un riego equilibrado para mantener el sustrato ligeramente húmedo sin encharcar. Durante el verano, el riego debe ser más frecuente, mientras que en invierno es recomendable reducir la frecuencia y esperar a que el sustrato esté casi seco antes de volver a regarla. Utilizá agua a temperatura ambiente y, si es posible, agua no calcárea para evitar daños en las hojas.

Humedad

Originaria de selvas tropicales, la maranta disfruta de ambientes húmedos. Podés aumentar la humedad ambiental de varias maneras:

Colocando un humidificador cerca de la planta.

Agrupando plantas para crear un microclima.

Pulverizando sus hojas con agua destilada o filtrada varias veces por semana.

Usando bandejas con piedras y agua debajo de la maceta (sin que las raíces estén en contacto directo con el agua).

Sustrato y maceta

Elige un sustrato bien drenado y rico en materia orgánica. Una mezcla de tierra para macetas, turba y perlita o arena es ideal. Asegurate de que la maceta tenga orificios de drenaje para evitar el encharcamiento, que puede provocar pudrición de las raíces.

Fertilización

Durante la primavera y el verano, fertilizá la maranta cada dos semanas con un fertilizante líquido para plantas de interior diluido a la mitad de su concentración. En otoño e invierno, reducí o suspendé la fertilización, ya que la planta entra en un período de crecimiento más lento.

Beneficios de tener una maranta

La maranta no solo es una planta decorativa, sino que también aporta múltiples beneficios a tu hogar:

Purifica el aire: Mejora la calidad del aire al eliminar toxinas comunes en interiores.

Mejora la calidad del aire al eliminar toxinas comunes en interiores. No es tóxica: Es segura para hogares con niños y mascotas, lo que la convierte en una opción ideal para familias.

No es tóxica: Es segura para hogares con niños y mascotas, lo que la convierte en una opción ideal para familias.

Efecto relajante: Su movimiento nocturno puede tener un efecto calmante, conectándote con los ciclos naturales de la naturaleza.

Problemas comunes y soluciones

Hojas amarillas: Puede ser causado por exceso de riego o falta de humedad. Revisa el sustrato y ajustá el riego.

Puntas marrones: Indican baja humedad o agua con alto contenido de cloro. Aumentá la humedad y usá agua filtrada.

Indican baja humedad o agua con alto contenido de cloro. Aumentá la humedad y usá agua filtrada. Hojas sin movimiento: Si las hojas no se repliegan de noche, revisá las condiciones de luz, riego y temperatura.

Conclusión

La maranta es una opción perfecta para quienes buscan una planta de interior que combine belleza, seguridad y beneficios para el hogar. Con los cuidados adecuados, esta planta puede convertirse en el centro de atención de cualquier espacio, aportando vida, color y un toque de naturaleza a tu entorno. Su comportamiento único y sus múltiples beneficios la convierten en una joya botánica que vale la pena incorporar a tu hogar.