Tarot del colibrí: llegará el éxito y la elevación espiritual

Carta 1) Rey de oros: riqueza. Poder. Liderazgo. Generosidad. Estabilidad material. Trabajo duro

Carta 2) El ermitaño: aislamiento. Introspección. Reflexión. Búsqueda de respuestas. Sabiduría

Carta 3) La emperatriz: madre tierra. Nutrición. Bondad. Belleza. Abundancia. Creatividad. Intuición. Equilibrio emocional

Mensaje final

Alguien se ha aislado para pensar sin el ruido exterior acerca de sí mismo y sobre su vida. Está buscando respuestas profundas que le permitan tener claridad. Tal vez la persona ha logrado a través de su trabajo una estabilidad material, o bien le gustaría encontrarla, pero no a costa de cualquier cosa, o de cualquier modo, quiere alcanzar su bienestar de manera honesta, con paciencia, prudencia y en base a sus conocimientos, y así será. La carta final, la emperatriz, es de muy buen augurio, pero además indica que el éxito y los logros que llegarán serán muy merecidos, porque este alguien no sólo prosperará económicamente, sino también se elevará humana y espiritualmente. Sabrá compartir con otros su abundancia en todos los sentidos, en lo material, pero también podrá iluminar con su capacidad de amar y su sabiduría, el camino de quienes se crucen con él. Qué hermoso encontrar personas así, con esa capacidad para dar, iluminar y cuidar la vida en todas sus dimensiones!! Qué indispensable se vuelve alguien así para este mundo.