Alineación planetaria: cómo aprovecharla según tu signo

El “desfile” de seis planetas activa distintos sectores del mapa zodiacal y abre una ventana para tomar decisiones, cerrar ciclos y proyectar cambios
viernes, 27 de febrero de 2026 · 20:07

La alineación planetaria visible este domingo no solo será un espectáculo astronómico. Desde la mirada astrológica, la concentración de energías sobre la eclíptica funciona como un momento de reordenamiento interno, revisión y proyección. Cada signo puede canalizar esta configuración de manera distinta.

Aries
Es un llamado a bajar la impulsividad y ordenar objetivos. Momento ideal para redefinir metas laborales y tomar decisiones estratégicas sin actuar por reacción.

Tauro
La energía favorece proyectos a largo plazo. Buen momento para revisar finanzas, inversiones y compromisos afectivos. Lo sólido cobra fuerza.

Géminis
Se activa la comunicación. Conversaciones pendientes pueden resolverse. Es tiempo de aclarar vínculos y expresar lo que venía postergado.

Cáncer
La alineación invita a reorganizar la vida emocional. Cerrar capítulos familiares y fortalecer límites será clave.

Leo
Etapa para redefinir liderazgo y exposición pública. Lo que muestres ahora debe ser coherente con tu identidad real.

Virgo
Momento de orden profundo. Limpieza mental, planificación y estructura. Ideal para iniciar hábitos nuevos y sostenerlos.

Libra
Se equilibran decisiones afectivas. Si algo estaba desbalanceado, esta energía ayuda a tomar postura sin evasión.

Escorpio
Tiempo de transformación consciente. Revisar patrones intensos y elegir qué conservar y qué dejar atrás.

Sagitario
Se amplía la visión. Buen momento para estudiar, planificar viajes o proyectos que impliquen crecimiento personal.

Capricornio
Revisión de responsabilidades. La alineación potencia decisiones firmes y realistas en lo profesional.

Acuario
Innovación y cambio. Energía favorable para romper estructuras que ya no funcionan y proponer nuevas ideas.

Piscis
Conexión espiritual profunda. Ideal para meditar, escribir o canalizar creatividad. La intuición estará especialmente activa.

