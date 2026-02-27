Cómo hacer escabeche de verduras fácil y rápido

cocina
Cómo hacer escabeche de verduras fácil y rápidoUna forma práctica y deliciosa de conservar verduras con todo su sabor.
En un mundo donde la cocina rápida y conveniente suele eclipsar los platos tradicionales, el escabeche de verduras se presenta como una deliciosa alternativa que combina sabor, conservación y valor nutricional. Esta receta, transmitida de generación en generación, no solo permite disfrutar de una variedad de vegetales, sino que también ofrece un acompañamiento ideal para múltiples preparaciones. A continuación, compartimos la receta clásica que hará brillar tu mesa con sabores de antaño.
Ingredientes
- 1 taza de zanahorias
- 1 taza de pimientos (rojo y verde)
- 1 taza de cebolla
- 1 taza de coliflor
- 1 taza de vinagre de vino blanco o de manzana
- 1 taza de agua
- 2 hojas de laurel
- 1 cucharadita de pimienta en grano
- 1 cucharadita de orégano
- Sal al gusto
- Aceite de oliva
Preparación
1. Lavar y cortar
Lava bien todas las verduras y córtalas en trozos de tamaño similar para asegurar una cocción uniforme. Las zanahorias pueden ir en rodajas, los pimientos en tiras, la cebolla en aros y la coliflor en pequeños ramilletes.
2. Blanquear las verduras
En una olla con agua hirviendo y un poco de sal, blanquea las verduras durante aproximadamente 5 minutos. Este paso ayuda a conservar su color y textura. Luego, pásalas inmediatamente a un recipiente con agua helada para detener la cocción.
3. Preparar el marinado
En otra olla, combina el vinagre, el agua, las hojas de laurel, la pimienta y el orégano. Lleva la mezcla a ebullición, cocina durante 2–3 minutos y retira del fuego.
4. Envasar
Coloca las verduras escurridas en un frasco de vidrio limpio y seco. Vierte el marinado caliente hasta cubrirlas por completo y añade un pequeño chorrito de aceite de oliva en la superficie para realzar y sellar los sabores.
5. Reposar
Cierra bien el frasco y deja enfriar a temperatura ambiente. Luego, refrigera durante al menos 24 horas antes de consumir. Este tiempo permitirá que las verduras absorban plenamente los aromas y sabores.
El escabeche de verduras es sumamente versátil: puede disfrutarse solo, como acompañamiento de carnes y pescados, o incluso como toque especial en ensaladas y sándwiches. Además, es una excelente forma de prolongar la vida útil de las verduras sin perder sus cualidades.