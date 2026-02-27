Cómo hacer escabeche de verduras fácil y rápido

En un mundo donde la cocina rápida y conveniente suele eclipsar los platos tradicionales, el escabeche de verduras se presenta como una deliciosa alternativa que combina sabor, conservación y valor nutricional. Esta receta, transmitida de generación en generación, no solo permite disfrutar de una variedad de vegetales, sino que también ofrece un acompañamiento ideal para múltiples preparaciones. A continuación, compartimos la receta clásica que hará brillar tu mesa con sabores de antaño.

Ingredientes

1 taza de zanahorias

1 taza de pimientos (rojo y verde)

1 taza de cebolla

1 taza de coliflor

1 taza de vinagre de vino blanco o de manzana

1 taza de agua

2 hojas de laurel

1 cucharadita de pimienta en grano

1 cucharadita de orégano

Sal al gusto

Aceite de oliva

Preparación

1. Lavar y cortar

Lava bien todas las verduras y córtalas en trozos de tamaño similar para asegurar una cocción uniforme. Las zanahorias pueden ir en rodajas, los pimientos en tiras, la cebolla en aros y la coliflor en pequeños ramilletes.

2. Blanquear las verduras

En una olla con agua hirviendo y un poco de sal, blanquea las verduras durante aproximadamente 5 minutos. Este paso ayuda a conservar su color y textura. Luego, pásalas inmediatamente a un recipiente con agua helada para detener la cocción.

3. Preparar el marinado

En otra olla, combina el vinagre, el agua, las hojas de laurel, la pimienta y el orégano. Lleva la mezcla a ebullición, cocina durante 2–3 minutos y retira del fuego.

4. Envasar

Coloca las verduras escurridas en un frasco de vidrio limpio y seco. Vierte el marinado caliente hasta cubrirlas por completo y añade un pequeño chorrito de aceite de oliva en la superficie para realzar y sellar los sabores.

5. Reposar

Cierra bien el frasco y deja enfriar a temperatura ambiente. Luego, refrigera durante al menos 24 horas antes de consumir. Este tiempo permitirá que las verduras absorban plenamente los aromas y sabores.

El escabeche de verduras es sumamente versátil: puede disfrutarse solo, como acompañamiento de carnes y pescados, o incluso como toque especial en ensaladas y sándwiches. Además, es una excelente forma de prolongar la vida útil de las verduras sin perder sus cualidades.