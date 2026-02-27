Horóscopo chino: los signos que vivirán un 2026 de nuevas metas y grandes decisiones

El Año del Caballo de Fuego impulsará la ambición y la necesidad de definir objetivos claros. Algunos signos del horóscopo chino atravesarán un 2026 ideal para proponerse nuevas metas, tomar decisiones importantes y avanzar hacia una etapa más desafiante y prometedora.

Rata

La Rata se animará a fijar objetivos más altos. El 2026 la ayudará a confiar en su estrategia y a dar pasos decisivos hacia el crecimiento.

Buey

El Buey consolidará planes a largo plazo. Será un año clave para asumir compromisos firmes y sostener decisiones con constancia.

Dragón

El Dragón vivirá un período de determinación. El 2026 lo impulsará a elegir con valentía y a apostar por proyectos ambiciosos.

Cabra

La Cabra redefinirá prioridades. Este año le permitirá tomar decisiones que marcarán un antes y un después en su camino.