La receta perfecta para preparar tallarines con tuco

Uno de los platos más emblemáticos y populares de la cocina italiana es, sin duda alguna, los tallarines con tuco. Una combinación perfecta de pasta al dente y una salsa de tomate enriquecida con hierbas y especias, este plato satisface los paladares y transporta a cualquiera a los sabores de la bella Italia.

Si quieres deleitar a tu familia y amigos, te compartimos la receta perfecta que garantizará un resultado excepcional.

Ingredientes: 500 gramos de tallarines (preferiblemente de trigo duro), 300 gramos de carne picada (mitad cerdo, mitad ternera), 1 cebolla mediana picada en trozos pequeños, 2 dientes de ajo picados finamente, 1 lata (400 gramos) de tomate triturado, 2 cucharadas de pasta de tomate, 1 cucharadita de azúcar, 1 cucharadita de sal, 1 cucharada de orégano seco, 1 cucharadita de albahaca seca, 1 cucharadita de tomillo seco, aceite vegetal, sal y pimienta al gusto.

Preparación:

Comienza por cocinar los tallarines según las indicaciones del paquete, recordando que lo ideal es que queden al dente. Una vez listos, escúrrelos y reserva.

En una sartén grande, calienta un poco de aceite y añade la cebolla y el ajo. Sofríe hasta que estén dorados y fragantes.

Añade la carne picada a la sartén y cocínala a fuego medio-alto hasta que se dore por completo, rompiéndola en pedazos con la ayuda de una cuchara de madera.

Agrega la pasta de tomate y el tomate triturado a la sartén. Mezcla bien todos los ingredientes y deja cocinar a fuego medio durante 10 minutos, removiendo ocasionalmente.

Añade el azúcar, la sal, el orégano, la albahaca y el tomillo a la salsa de tuco. Revuelve nuevamente y deja cocinar durante otros 10 minutos.

Prueba la salsa y ajusta el condimento según tu gusto. Si prefieres una salsa más espesa, puedes cocinarla a fuego lento durante más tiempo.

Una vez que la salsa esté lista, sirve los tallarines en platos individuales y cúbrelos generosamente con la salsa de tuco. Agrega un poco de queso parmesano rallado opcionalmente.