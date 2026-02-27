Milanesas de berenjena: receta fácil y saludable

Las milanesas de berenjena son una opción deliciosa y más ligera que las tradicionales. Son perfectas para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor. Además, su preparación es sencilla y los ingredientes son fáciles de conseguir.

Ingredientes

2 berenjenas grandes 2 huevos Harina de trigo (cantidad necesaria) Pan rallado (cantidad necesaria) Sal y pimienta al gusto Aceite vegetal para freír

Preparación

Lava las berenjenas y córtalas en rodajas de aproximadamente 1 cm de grosor.

Coloca las rodajas en un recipiente con agua y sal, y deja reposar durante 30 minutos para reducir su amargor.

Escurre y seca las rodajas con papel absorbente.

Bate los huevos en un plato hondo y añade una pizca de sal y pimienta.

Pasa cada rodaja por harina, asegurándote de cubrirlas bien.

Luego, sumérgelas en el huevo batido y finalmente en el pan rallado, presionando para que se adhiera.

Calienta aceite en una sartén y fríe las milanesas por ambos lados hasta que estén doradas y crujientes.

Retíralas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Sirve caliente, acompañadas de una ensalada fresca o puré de papas.

