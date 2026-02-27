Milanesas de berenjena: receta fácil y saludable

cocina
Milanesas de berenjena: receta fácil y saludableUna alternativa económica y sabrosa para incorporar verduras a tu dieta.
Las milanesas de berenjena son una opción deliciosa y más ligera que las tradicionales. Son perfectas para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor. Además, su preparación es sencilla y los ingredientes son fáciles de conseguir.
Ingredientes
- 2 berenjenas grandes
- 2 huevos
- Harina de trigo (cantidad necesaria)
- Pan rallado (cantidad necesaria)
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite vegetal para freír
Preparación
Lava las berenjenas y córtalas en rodajas de aproximadamente 1 cm de grosor.
Coloca las rodajas en un recipiente con agua y sal, y deja reposar durante 30 minutos para reducir su amargor.
Escurre y seca las rodajas con papel absorbente.
Bate los huevos en un plato hondo y añade una pizca de sal y pimienta.
Pasa cada rodaja por harina, asegurándote de cubrirlas bien.
Luego, sumérgelas en el huevo batido y finalmente en el pan rallado, presionando para que se adhiera.
Calienta aceite en una sartén y fríe las milanesas por ambos lados hasta que estén doradas y crujientes.
Retíralas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
Sirve caliente, acompañadas de una ensalada fresca o puré de papas.
