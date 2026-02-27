Tarot del colibrí: es hora de moverse y actuar con valentía

Carta 1) La templanza: equilibrio. Armonía. Paz. Sanación. Paciencia. Calma. Adaptabilidad

Carta 2) Ocho de espadas: bloqueos. Estancamiento. No ver por donde seguir. Ataduras.

Carta 3) El carro: movimiento. Determinación. Energía. Valentía. Superación de obstáculos. Triunfo

Mensaje final

Las cartas dicen que la persona no la está pasando bien. El momento que está atravesando es al menos, "complicado" y no se ve la salida a la situación. Hay falta de claridad y bloqueos que dejan a este alguien en el estancamiento, inmovilizado y sintiendo que no puede hacer nada frente a lo que le pasa. Para cada quien esa mala situación puede ser diferente: tal vez sean problemas económicos, de salud, familiares, o varias cosas a la vez. El tarot sugiere realizar pequeños movimientos que le permitan poco a poco correrse del lugar en que está. Siempre hay algo que se puede hacer, una acción simple y sencilla puede generar otra, como un eslabón en una cadena. Es cierto que no es fácil cuando no se ve el camino ponerse en movimiento, pero en este caso no hay otra opción. La persona no puede permanecer quieta, atada de pies y manos, tiene que hacer algo porque así como está no puede seguir. La templanza dice que conviene mantener la calma, dejarse fluir con la situación, abrirse en vez de cerrarse, poner en juego toda la paciencia y la capacidad de adaptación y no perder la esperanza en que todo finalmente se volverá a equilibrar en armonía. Eso sí, es necesario moverse, tomar acción para encontrar nuevamente el camino. Hacen falta valentía y determinación para no dejarse vencer por los obstáculos que puedan surgir. La última carta señala que una victoria espera si hay decisión y fuerza. El carro habla de movimiento, de decisión, de acción y de resistencia. En la imagen de este tarot la chica tiene impedimento para desplazarse, sin embargo su mirada y su actitud denotan una firmeza y una confianza total en sí misma y en Dios. ¿Alguien puede pensar que abandonará sus sueños por temor a las piedras del camino?