Buñuelos de manzana: el clásico casero que se prepara en 15 minutos

sábado, 28 de febrero de 2026 · 20:11

Los buñuelos de manzana son un clásico irresistible: húmedos, esponjosos y con ese perfume frutal que llena la cocina y despierta recuerdos. Aunque tienen raíces en España, en Argentina se convirtieron en un emblema de la merienda casera.

Acá tenés la receta organizada y lista para usar

Ingredientes

Base

  • 2 tazas de harina leudante
  • 1/4 taza de azúcar
  • 2 huevos
  • 80 cc de leche

Sabor

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (o un chorrito de licor)
  • Ralladura de 1 naranja
  • Fruta (el corazón de la receta)
  • 1 manzana
  • 1 banana
  • Pasas de uva (opcional)

Paso a paso

La mezcla

Tamizá la harina junto con el azúcar. Hacé un hueco en el centro y agregá los huevos, la leche, la vainilla y la ralladura. Mezclá hasta lograr una masa homogénea y sin grumos.

La fruta

Pelá y cortá la manzana y la banana en cubitos pequeños. Incorporalos a la masa junto con las pasas si decidís usarlas.

La cocción

Calentá abundante aceite a fuego medio. Con una cuchara, volcá porciones de masa en el aceite caliente.
El secreto: no subir demasiado el fuego. Así se cocinan bien por dentro y quedan dorados por fuera.

El toque final

Retiralos y apoyalos sobre papel absorbente. Mientras estén calientes, espolvorealos con azúcar.

El truco de las abuelas

Lo ideal es comerlos recién hechos, bien crocantes.

Si sobran, guardalos en un recipiente hermético a temperatura ambiente: duran hasta 2 días.

Para conservarlos más tiempo, podés congelarlos hasta 3 meses.

