Horóscopo del sábado 28 de febrero de 2026: disfrute y renovación

sábado, 28 de febrero de 2026 · 09:39

Redacción El Diario de Carlos Paz

El sábado trae una energía liviana y social. Ideal para relajarte, compartir con personas queridas y reconectar con lo que te entusiasma.

ARIES

Bajá la intensidad y disfrutá el momento.

Noticias Relacionadas Los signos del zodiaco que se caracterizan por conquistar a todos

TAURO

Placer en lo simple y en buena compañía.

GÉMINIS

Charlas espontáneas que alegran el día.

CÁNCER

Necesidad de calma y contención.

LEO

Brillás en encuentros sociales.

VIRGO

Descanso necesario para recargar energía.

LIBRA

Armonía y equilibrio en vínculos.

ESCORPIO

Emociones profundas y sinceras.

SAGITARIO

Ganas de salir de la rutina.

CAPRICORNIO

Permitite soltar responsabilidades.

ACUARIO

Creatividad y libertad en alza.

PISCIS

Sensibilidad y conexión espiritual.