astrologia
Horóscopo del sábado 28 de febrero de 2026: disfrute y renovación
El sábado trae una energía liviana y social. Ideal para relajarte, compartir con personas queridas y reconectar con lo que te entusiasma.
ARIES
Bajá la intensidad y disfrutá el momento.
TAURO
Placer en lo simple y en buena compañía.
GÉMINIS
Charlas espontáneas que alegran el día.
CÁNCER
Necesidad de calma y contención.
LEO
Brillás en encuentros sociales.
VIRGO
Descanso necesario para recargar energía.
LIBRA
Armonía y equilibrio en vínculos.
ESCORPIO
Emociones profundas y sinceras.
SAGITARIO
Ganas de salir de la rutina.
CAPRICORNIO
Permitite soltar responsabilidades.
ACUARIO
Creatividad y libertad en alza.
PISCIS
Sensibilidad y conexión espiritual.