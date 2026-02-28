astrologia

Horóscopo del sábado 28 de febrero de 2026: disfrute y renovación

sábado, 28 de febrero de 2026 · 09:39

El sábado trae una energía liviana y social. Ideal para relajarte, compartir con personas queridas y reconectar con lo que te entusiasma.

ARIES
Bajá la intensidad y disfrutá el momento.

TAURO
Placer en lo simple y en buena compañía.

GÉMINIS
Charlas espontáneas que alegran el día.

CÁNCER
Necesidad de calma y contención.

LEO
Brillás en encuentros sociales.

VIRGO
Descanso necesario para recargar energía.

LIBRA
Armonía y equilibrio en vínculos.

ESCORPIO
Emociones profundas y sinceras.

SAGITARIO
Ganas de salir de la rutina.

CAPRICORNIO
Permitite soltar responsabilidades.

ACUARIO
Creatividad y libertad en alza.

PISCIS
Sensibilidad y conexión espiritual.

