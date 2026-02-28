Hay personas que parecieran ser un cubito de hielo, que no tienen sentimientos por lo poco demostrativas que son.

Los signos del zodiaco que se caracterizan por no ser cariñosos

Leo

El signo zodiacal de Leo tiene como debilidad la expresión del cariño que tiene en su interior. No le gusta demostrar lo que siente por otros porque siente que al hacerlo se muestran débiles.

La vida de un leonino depende de mostrar siempre fortaleza y poder, por eso no suele hacer una caricia o tener una palabra bonita. Pero no significa que no lo sienta.

Capricornio

El signo de Capricornio puede llegar a ser cariñoso con su grupo íntimo de poquitas personas. No suele ser muy amistoso, no se rodea mucho de sus familiares y en el trabajo solo se relaciona por temas que tiene en común.

Ellos son de querer muchos a sus seres cercanos y no regalan amor sin recibir nada a cambio.