Tarot del colibrí: es necesario comenzar a reparar lo dañado

Carta 1) Caballo de espadas: energía. Determinación. Acción rápida. Intelecto. Impulsividad

Carta 2) Cinco de espadas: conflictos. Tensiones. Falsa victoria. Ganar a cualquier costo.

Carta 3) Reina de bastos: independencia. Sociabilidad. Creatividad. Pasión. Seguridad. Audacia

Mensaje final

La persona está teniendo conflictos y tensiones con su entorno. Tal vez se ha dejado llevar por su impulsividad y por conseguir sus objetivos rápidamente. Las metas pueden ser económicas, sentimentales, o quizás relacionadas con el liderazgo o el poder sobre un grupo. Este alguien ha hecho oídos sordos a la opinión de los demás y no le ha importado incluso hacer trampa o traicionar para ganar. El costo que ha pagado ha sido muy alto. Si han salido estas cartas es porque ahora se está dando cuenta de que lo que creyó un triunfo no lo fue en realidad, por eso el cinco de espadas es la carta de la falsa victoria. La metida de pata ya se hizo ¿qué queda por hacer ahora? El líder no se impone por la fuerza, es líder por su esfuerzo y capacidad de trabajo, se es líder por la seguridad y la pasión que se pone en lo que se hace, por la creatividad y la audacia para conducir a otros y fundamentalmente por la capacidad de representar e integrar los intereses colectivos para un bien común. El líder sabe escuchar y da ejemplo de honestidad para que los demás puedan confiar en él. Si esta persona quiere recuperar la confianza perdida tiene que mostrar verdadero arrepentimiento con acciones concretas que ayuden a reparar lo que se ha dañado.