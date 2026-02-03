Anturio: la planta de interior perfecta por ser fácil de mantener

El anturio, conocido también como anthurium o "flores del amor", es una de las plantas más populares en los hogares. Su atractivo radica en los vivos colores y las exóticas formas que caracterizan a esta planta de interior de origen tropical.

Además de su belleza, el anturio es una opción ideal para aquellos que tienen poco tiempo o se están iniciando en el mundo de la jardinería y el cuidado de plantas, ya que es relativamente sencillo de mantener.

Cultivo adecuado del anturio

Es importante tener en cuenta que las llamativas brácteas rojas del anturio no son flores, sino hojas que protegen las verdaderas flores. Aunque el anturio rojo es la variedad más común, existen otras con colores como el blanco o el rosa.

El anturio es originario de las zonas selváticas, lo que significa que requiere una buena iluminación. Sin embargo, debe evitarse la luz solar directa, ya que esto puede dañar sus hojas.

En cuanto a la temperatura, el anturio prospera mejor a una temperatura constante de entre 20 y 25 grados Celsius. El frío puede provocar la sequedad y el amarilleo de las hojas, por lo que se debe proteger de corrientes de aire y radiadores.

En lo que respecta al riego, es importante evitar el exceso de agua y el encharcamiento. Durante el verano, bastará con regar dos o tres veces por semana, mientras que en invierno será suficiente una vez a la semana. La regla general es volver a regar cuando el sustrato esté ligeramente seco. Además, el anturio aprecia la humedad ambiental, por lo que es beneficioso rociar ligeramente las hojas.

Para fomentar su crecimiento, se puede aplicar un abono líquido específico para plantas verdes cada dos semanas durante la primavera y el verano. Finalmente, es recomendable trasplantar el anturio cada dos años para permitir un desarrollo continuo de la planta.

Problemas comunes en los anturios

Veamos, entonces, cuáles pueden ser los 4 problemas más comunes en los anturios. Si los sabemos reconocer a tiempo, cuidaremos mejor de la planta.

1. Las flores o espatas se caen o marchitan

Cuando un anturio es cuidado adecuadamente puede florecer durante todo el año y cada floración dura aproximadamente 3 meses. Si las flores empiezan a marchitarse, lo mejor es cortarlas por completo. Esto hace que la planta proporcione esa energía a una flor saludable y no la malgaste en una que ya se está muriendo.

Dado que los anturios no volverán a florecer en el mismo tallo, puedes eliminar las flores que ya están marchitas desde la base de la planta con unas tijeras limpias y esterilizadas para evitar la propagación de enfermedades.

2. Hojas secas y marchitas

Los anturios son muy populares en el mundo de la decoración gracias a su durabilidad. Sin embargo, si empiezas a notar que las hojas y las espatas se secan y marchitan con rapidez, puede ser que no estés regando lo suficiente la planta. Es recomendable regarlas 2 veces a la semana en verano y 1 en invierno.

Otros causantes pueden ser las excesivas corrientes de aire que, acompañadas de un mal riego, hacen que las hojas se sequen y pierdan humedad. Un buen consejo es evitar colocar las macetas con anturios cerca de ventanas abiertas u otras fuentes de ventilación.

3. Falta de espatas y hojas pequeñas

Cuando los anturios se estancan y dejan de florecer, produciendo solo hojas pequeñas, puede ser una señal de falta de abono. Consigue un abono orgánico de tu agrado y añádelo de a poco a la maceta hasta ver mejoría.

También se puede agregar abono líquido para plantas de interior al agua de riego. Haz esto cada 14 días para fomentar su crecimiento.

4. Manchas en las hojas

Si bien es cierto que los anturios necesitan de una constante humedad para sobrevivir y potenciar su vitalidad, cuando hay un riego excesivo se puede afectar la salud de la planta, hasta el punto de hacerla morir. El primer síntoma de esta problemática es que las hojas se tornan de un color amarillento.

Por su parte, si en las hojas del anturio empiezan a aparecer manchas de color marrón o blancuzco, puede ser una señal de que la planta está siendo atacada por un hongo o insectos como los pulgones . En estos casos hay que actuar con rapidez y procurar fumigar las hojas con un fungicida ecológico.

Los anturios son una de las plantas que más belleza les proporcionan a los hogares y oficinas de todo el mundo. Solo intenta suplir sus necesidades y deja que su colorida belleza te impregnen de alegría y vitalidad.

Ten en cuenta estos cuatro problemas que los atacan y anímate a seguir estas recomendaciones para hacer de tus espacios lugares acogedores y agradables.