Cena express: tacos de pollo caseros con ingredientes simples

Una receta fácil y rápida para preparar tacos de pollo caseros, ideales para compartir y disfrutar de mucho sabor.
martes, 3 de febrero de 2026 · 12:07

Si buscás una comida fácil, rica y con mucho sabor, estos tacos de pollo caseros son la opción ideal. Se preparan en pocos pasos, con ingredientes simples, y son perfectos para una cena diferente en familia o una reunión informal con amigos.

Ingredientes (4 porciones)

Para el relleno

  • 2 pechugas de pollo
  • 1 cebolla
  • 1 pimiento rojo
  • 1 pimiento verde
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 pizca de ají molido o chile (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Jugo de medio limón

Para armar los tacos

  • 8 tortillas de maíz o trigo
  • Lechuga picada
  • Tomate en cubitos
  • Palta en rodajas
  • Queso rallado
  • Salsa a gusto (crema agria, guacamole, salsa picante, etc.)

Paso a paso

1. Preparar el pollo
Cortá las pechugas en tiras finas o cubos pequeños. En una sartén grande, calentá el aceite y salteá los ajos picados. Agregá el pollo y cociná a fuego medio hasta que esté bien dorado.

2. Incorporar las verduras
Sumá la cebolla y los pimientos cortados en juliana. Salteá todo junto durante unos 10 minutos, hasta que las verduras estén tiernas.

3. Condimentar
Agregá el comino, el pimentón, sal, pimienta y el ají molido si te gusta el picante. Rociá con el jugo de limón y mezclá bien para integrar los sabores.

4. Calentar las tortillas
Calentá las tortillas en una sartén sin aceite o en el microondas durante unos segundos para que queden más flexibles.

5. Armar los tacos
Colocá una porción de pollo con verduras en cada tortilla. Sumá lechuga, tomate, palta y queso rallado. Terminá con la salsa que más te guste y serví de inmediato.

Consejos y variantes

  • Podés reemplazar el pollo por carne vacuna, cerdo o tofu para una versión vegetariana.
  • Usá tortillas de maíz, integrales o sin gluten según tu preferencia.
  • Acompañá con nachos, guacamole y una limonada o cerveza bien fría.
