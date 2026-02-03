Cena express: tacos de pollo caseros con ingredientes simples

cocina
Cena express: tacos de pollo caseros con ingredientes simplesUna receta fácil y rápida para preparar tacos de pollo caseros, ideales para compartir y disfrutar de mucho sabor.
Si buscás una comida fácil, rica y con mucho sabor, estos tacos de pollo caseros son la opción ideal. Se preparan en pocos pasos, con ingredientes simples, y son perfectos para una cena diferente en familia o una reunión informal con amigos.
Ingredientes (4 porciones)
Para el relleno
- 2 pechugas de pollo
- 1 cebolla
- 1 pimiento rojo
- 1 pimiento verde
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 pizca de ají molido o chile (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- Jugo de medio limón
Para armar los tacos
- 8 tortillas de maíz o trigo
- Lechuga picada
- Tomate en cubitos
- Palta en rodajas
- Queso rallado
- Salsa a gusto (crema agria, guacamole, salsa picante, etc.)
Paso a paso
1. Preparar el pollo
Cortá las pechugas en tiras finas o cubos pequeños. En una sartén grande, calentá el aceite y salteá los ajos picados. Agregá el pollo y cociná a fuego medio hasta que esté bien dorado.
2. Incorporar las verduras
Sumá la cebolla y los pimientos cortados en juliana. Salteá todo junto durante unos 10 minutos, hasta que las verduras estén tiernas.
3. Condimentar
Agregá el comino, el pimentón, sal, pimienta y el ají molido si te gusta el picante. Rociá con el jugo de limón y mezclá bien para integrar los sabores.
4. Calentar las tortillas
Calentá las tortillas en una sartén sin aceite o en el microondas durante unos segundos para que queden más flexibles.
5. Armar los tacos
Colocá una porción de pollo con verduras en cada tortilla. Sumá lechuga, tomate, palta y queso rallado. Terminá con la salsa que más te guste y serví de inmediato.
Consejos y variantes
- Podés reemplazar el pollo por carne vacuna, cerdo o tofu para una versión vegetariana.
- Usá tortillas de maíz, integrales o sin gluten según tu preferencia.
- Acompañá con nachos, guacamole y una limonada o cerveza bien fría.