Cena express: tacos de pollo caseros con ingredientes simples

Si buscás una comida fácil, rica y con mucho sabor, estos tacos de pollo caseros son la opción ideal. Se preparan en pocos pasos, con ingredientes simples, y son perfectos para una cena diferente en familia o una reunión informal con amigos.

Ingredientes (4 porciones)

Para el relleno

2 pechugas de pollo

1 cebolla

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimentón dulce

1 pizca de ají molido o chile (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Jugo de medio limón

Para armar los tacos

8 tortillas de maíz o trigo

Lechuga picada

Tomate en cubitos

Palta en rodajas

Queso rallado

Salsa a gusto (crema agria, guacamole, salsa picante, etc.)

Paso a paso

1. Preparar el pollo

Cortá las pechugas en tiras finas o cubos pequeños. En una sartén grande, calentá el aceite y salteá los ajos picados. Agregá el pollo y cociná a fuego medio hasta que esté bien dorado.

2. Incorporar las verduras

Sumá la cebolla y los pimientos cortados en juliana. Salteá todo junto durante unos 10 minutos, hasta que las verduras estén tiernas.

3. Condimentar

Agregá el comino, el pimentón, sal, pimienta y el ají molido si te gusta el picante. Rociá con el jugo de limón y mezclá bien para integrar los sabores.

4. Calentar las tortillas

Calentá las tortillas en una sartén sin aceite o en el microondas durante unos segundos para que queden más flexibles.

5. Armar los tacos

Colocá una porción de pollo con verduras en cada tortilla. Sumá lechuga, tomate, palta y queso rallado. Terminá con la salsa que más te guste y serví de inmediato.

Consejos y variantes