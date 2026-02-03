Tarta de ricota irresistible: la receta exprés que es furor

Recetas rápidas para la cocina diaria
Tarta de ricota irresistible: la receta exprés que es furorCon pocos ingredientes y un paso a paso infalible, esta opción es ideal para quienes buscan una comida rica sin complicaciones. El secreto para que salga cremosa y rendidora.
La tarta de verduras es una de esas recetas infalibles: rendidora, barata y adaptable a lo que haya en la heladera. Con tapas de pascualina y pocos ingredientes, se resuelve una comida completa para toda la familia, ideal para el almuerzo o la cena.
Ingredientes (molde común)
- 2 tapas de pascualina
- 1 cebolla grande
- 1 zanahoria
- 1 zucchini o zapallito
- 1 papa chica (opcional, para que rinda más)
- 2 o 3 huevos
- 2 cucharadas de queso rallado (opcional)
- Aceite
- Sal, pimienta y nuez moscada
Preparación
Preparar las verduras. Picar la cebolla y rallar o cortar en cubitos la zanahoria, el zucchini y la papa.
Saltear. En una sartén con un chorrito de aceite, rehogar primero la cebolla hasta que esté transparente. Agregar el resto de las verduras, salar y cocinar unos minutos hasta que estén tiernas. Dejar entibiar.
Armar el relleno. En un bowl, batir los huevos, sumar el queso rallado si se usa y condimentar con pimienta y nuez moscada. Incorporar las verduras salteadas y mezclar bien.
Armar la tarta. Colocar una tapa de pascualina en una tartera aceitada, volcar el relleno y cubrir con la otra tapa. Sellar los bordes y pinchar la superficie con un tenedor.
Hornear. Llevar a horno medio (180 °C) durante unos 30 a 35 minutos, hasta que esté dorada.
Consejos para abaratar y variar
Se puede reemplazar el zucchini por acelga, espinaca o repollo.
Si no hay queso, no pasa nada: queda bien igual.
Para que rinda más, agregar arroz hervido o un poco de puré de papa al relleno.
Fría también es rica, ideal para llevar.
Una receta sencilla, económica y adaptable, perfecta para resolver el día sin gastar de más.