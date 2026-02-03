Tarta de ricota irresistible: la receta exprés que es furor

La tarta de verduras es una de esas recetas infalibles: rendidora, barata y adaptable a lo que haya en la heladera. Con tapas de pascualina y pocos ingredientes, se resuelve una comida completa para toda la familia, ideal para el almuerzo o la cena.

Ingredientes (molde común)

2 tapas de pascualina

1 cebolla grande

1 zanahoria

1 zucchini o zapallito

1 papa chica (opcional, para que rinda más)

2 o 3 huevos

2 cucharadas de queso rallado (opcional)

Aceite

Sal, pimienta y nuez moscada

Preparación

Preparar las verduras. Picar la cebolla y rallar o cortar en cubitos la zanahoria, el zucchini y la papa.

Saltear. En una sartén con un chorrito de aceite, rehogar primero la cebolla hasta que esté transparente. Agregar el resto de las verduras, salar y cocinar unos minutos hasta que estén tiernas. Dejar entibiar.

Armar el relleno. En un bowl, batir los huevos, sumar el queso rallado si se usa y condimentar con pimienta y nuez moscada. Incorporar las verduras salteadas y mezclar bien.

Armar la tarta. Colocar una tapa de pascualina en una tartera aceitada, volcar el relleno y cubrir con la otra tapa. Sellar los bordes y pinchar la superficie con un tenedor.

Hornear. Llevar a horno medio (180 °C) durante unos 30 a 35 minutos, hasta que esté dorada.

Consejos para abaratar y variar

Se puede reemplazar el zucchini por acelga, espinaca o repollo.

Si no hay queso, no pasa nada: queda bien igual.

Para que rinda más, agregar arroz hervido o un poco de puré de papa al relleno.

Fría también es rica, ideal para llevar.

Una receta sencilla, económica y adaptable, perfecta para resolver el día sin gastar de más.