Cómo preparar un delicioso locro

El locro es uno de los guisos más emblemáticos y queridos de la gastronomía sudamericana. Con su consistencia espesa y su sabor reconfortante, es el plato perfecto para los días fríos, llenando las casas de aromas que evocan tradición y reunión familiar. Popular en celebraciones patrias de países como Argentina y Perú, el locro combina ingredientes nutritivos como maíz, legumbres y diversas carnes, ofreciendo un plato completo y sabroso.

Ingredientes

Noticias Relacionadas Mermelada de durazno casera: receta fácil y deliciosa para todo el año

500 g de maíz blanco, remojado desde la noche anterior

300 g de porotos (alubias) blancos, remojados desde la noche anterior

300 g de zapallo (calabaza) en cubos

200 g de panceta ahumada en cubos

2 chorizos colorados (tipo español), en rodajas

2 morcillas, en rodajas

500 g de falda (o cualquier carne para guiso), cortada en cubos

2 cebollas grandes, picadas

4 dientes de ajo, picados

2 litros de caldo de carne

1 cucharada de pimentón dulce

1 cucharadita de comino

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva

Cebolla verde picada y rodajas de limón, para servir

Preparación

Preparar los ingredientes: Drena y enjuaga el maíz y los porotos remojados. En una olla grande, calienta un poco de aceite de oliva y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes y fragantes.

Cocinar las carnes: Añade la panceta, los chorizos, las morcillas y la falda a la olla. Cocina a fuego medio-alto hasta que las carnes estén doradas, sellando sus jugos y potenciando el sabor del guiso.

Incorporar vegetales y condimentos: Agrega el zapallo, el maíz y los porotos. Añade el pimentón, el comino, sal y pimienta al gusto. Mezcla bien para que los sabores se integren.

Añadir el caldo y cocinar a fuego lento: Vierte el caldo hasta cubrir todos los ingredientes. Cocina a fuego lento durante aproximadamente 2 horas, o hasta que el maíz y los porotos estén tiernos y la mezcla tenga una textura espesa. Ajusta la sazón si es necesario.

Servir y acompañar: Una vez listo, sirve el locro caliente, decorado con cebolla verde picada y rodajas de limón para quien desee agregar un toque ácido al plato.

Consejos finales

Preparar locro requiere tiempo y dedicación, pero el resultado vale cada minuto. Este guiso no solo nutre el cuerpo, sino que también calienta el alma, convirtiéndose en el centro de reuniones familiares y celebraciones. Para darle un toque personal, se pueden variar las carnes o añadir hierbas aromáticas al gusto. ¡Disfrutalo bien caliente y en buena compañía!