Cómo preparar un delicioso locro

Cómo preparar un delicioso locroLocro: un guiso tradicional, sabroso y reconfortante para toda la familia.
El locro es uno de los guisos más emblemáticos y queridos de la gastronomía sudamericana. Con su consistencia espesa y su sabor reconfortante, es el plato perfecto para los días fríos, llenando las casas de aromas que evocan tradición y reunión familiar. Popular en celebraciones patrias de países como Argentina y Perú, el locro combina ingredientes nutritivos como maíz, legumbres y diversas carnes, ofreciendo un plato completo y sabroso.
Ingredientes
- 500 g de maíz blanco, remojado desde la noche anterior
- 300 g de porotos (alubias) blancos, remojados desde la noche anterior
- 300 g de zapallo (calabaza) en cubos
- 200 g de panceta ahumada en cubos
- 2 chorizos colorados (tipo español), en rodajas
- 2 morcillas, en rodajas
- 500 g de falda (o cualquier carne para guiso), cortada en cubos
- 2 cebollas grandes, picadas
- 4 dientes de ajo, picados
- 2 litros de caldo de carne
- 1 cucharada de pimentón dulce
- 1 cucharadita de comino
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite de oliva
- Cebolla verde picada y rodajas de limón, para servir
Preparación
Preparar los ingredientes: Drena y enjuaga el maíz y los porotos remojados. En una olla grande, calienta un poco de aceite de oliva y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes y fragantes.
Cocinar las carnes: Añade la panceta, los chorizos, las morcillas y la falda a la olla. Cocina a fuego medio-alto hasta que las carnes estén doradas, sellando sus jugos y potenciando el sabor del guiso.
Incorporar vegetales y condimentos: Agrega el zapallo, el maíz y los porotos. Añade el pimentón, el comino, sal y pimienta al gusto. Mezcla bien para que los sabores se integren.
Añadir el caldo y cocinar a fuego lento: Vierte el caldo hasta cubrir todos los ingredientes. Cocina a fuego lento durante aproximadamente 2 horas, o hasta que el maíz y los porotos estén tiernos y la mezcla tenga una textura espesa. Ajusta la sazón si es necesario.
Servir y acompañar: Una vez listo, sirve el locro caliente, decorado con cebolla verde picada y rodajas de limón para quien desee agregar un toque ácido al plato.
Consejos finales
Preparar locro requiere tiempo y dedicación, pero el resultado vale cada minuto. Este guiso no solo nutre el cuerpo, sino que también calienta el alma, convirtiéndose en el centro de reuniones familiares y celebraciones. Para darle un toque personal, se pueden variar las carnes o añadir hierbas aromáticas al gusto. ¡Disfrutalo bien caliente y en buena compañía!