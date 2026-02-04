Mermelada de durazno casera: receta fácil y deliciosa para todo el año

La mermelada de durazno casera es una de las conservas más clásicas y queridas, no solo por su sabor dulce y frutado, sino también por lo fácil que resulta prepararla en casa. Con pocos ingredientes y algo de paciencia, es posible aprovechar la temporada de duraznos y disfrutar de su aroma y textura durante todo el año.

Para elaborar esta receta tradicional se necesitan duraznos bien maduros, ya que aportan más dulzura y mejor consistencia. Además, se utiliza azúcar, que actúa como conservante natural; jugo de limón, indispensable para realzar el sabor y ayudar al proceso de gelificación; y pectina en polvo, que es opcional y se recomienda solo si se busca una mermelada más espesa.

El primer paso consiste en lavar, pelar y cortar los duraznos en trozos pequeños, retirando el carozo. Luego, se colocan en una olla amplia junto con el azúcar y el jugo de limón. La mezcla se cocina a fuego medio, revolviendo de vez en cuando para evitar que se pegue, hasta que la fruta se ablande, se deshaga y el preparado comience a espesar de manera natural.

Si se desea una textura más firme, se puede incorporar la pectina siguiendo las indicaciones del envase, integrándola bien para evitar grumos. Una vez alcanzada la consistencia adecuada, la mermelada se vuelca aún caliente en frascos previamente esterilizados, que deben cerrarse de inmediato para asegurar una correcta conservación.

Tras dejarlos enfriar a temperatura ambiente, los frascos pueden guardarse en la heladera o en un lugar fresco y oscuro. De esta manera, la mermelada de durazno casera se conserva por varios meses.

Esta preparación es ideal para untar en tostadas, panes y galletas, pero también funciona como acompañamiento de quesos, yogures, tortas y postres, aportando un toque casero y natural que realza cualquier comida.