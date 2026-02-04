Tarot del colibrí: pronto llegarán grandes logros

Carta 1) Tres de bastos: planificar. Contemplar un horizonte nuevo. Desarrollar una estrategia. Viaje

Carta 2) El mundo: cambios. Transformaciones. Nuevas oportunidades. Logros. Cierre de ciclo.

Carta 3) Cuatro de espadas: pausa. Descanso. Introspección. Oración. Reflexión.

Mensaje final

El tarot dice que se avecinan grandes cambios para la persona por la que se consulta. Hay un ciclo de vida que finaliza y comienza una nueva etapa que si está bien planificada y pensada será muy beneficiosa y traerá nuevas oportunidades y logros. Tal vez surjan viajes, mudanzas y cambios importantes en la vida de la persona. Por el momento se está elaborando un plan para alcanzar las metas en el marco de un proceso reflexivo, racional y espiritual. Dicen las cartas que ese es el camino más adecuado que conducirá a grandes logros en un futuro muy próximo.