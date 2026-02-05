Tarot del colibrí: es hora de pedir ayuda

Carta 1) Diez de bastos: cansancio. Agotamiento. Peligro de no llegar a la meta. Sobrecarga

Carta 2) Tres de oros: equipo. Cooperación. Unir esfuerzos para un fin común.

Carta 3) El mundo: cierre de ciclo y nueva etapa. Movimiento. Cambios. Transformaciones. Viajes. Nuevas oportunidades.

Mensaje final

Es hora de buscar ayuda. El esfuerzo ha sido mucho y no hay casi resto para seguir. La persona por su fuerza de voluntad y resistencia no cesa en el empeño de sostener sola una carga muy pesada. Cada quien que se sienta identificado con este mensaje sabrá de qué carga se trata. Pueden ser responsabilidades laborales, familiares, situaciones de diversa índole que ya no se soportan, etc. El tarot dice que la unión hace la fuerza, hay que saber pedir ayuda cuando se necesita, delegar y repartir cargas y responsabilidades. El trabajo, o cualquier problema se hace más liviano cuando se comparte o se realiza en cooperación con otros. Las cartas dicen que estaría bueno tomar la decisión de formar un equipo y de esa forma cerrar un ciclo de exceso de cargas sobre los propios hombros, dando comienzo a una etapa muy distinta, con cambios positivos y nuevas oportunidades. En última instancia es abrirse a los demás y al mundo expandiendo las posibilidades de concretar los sueños de una manera más creativa, rica y efectiva.