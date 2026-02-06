astrologia

Horóscopo chino: los signos que vivirán un 2026 de renovación emocional y nuevos comienzos

El 2026 favorecerá cierres de ciclo y nuevos comienzos emocionales en varios signos.
viernes, 6 de febrero de 2026 · 10:00

El Año del Caballo de Fuego traerá una energía de limpieza interior y apertura a lo nuevo. Algunos signos del horóscopo chino atravesarán un 2026 ideal para cerrar etapas, sanar emociones y animarse a empezar de nuevo con mayor liviandad.

Rata

La Rata soltará cargas emocionales del pasado. El 2026 la ayudará a mirar hacia adelante con esperanza y mayor serenidad.

Buey

El Buey encontrará calma emocional. Será un año propicio para cerrar ciclos y dar pasos firmes hacia nuevos comienzos.

Dragón

El Dragón vivirá un renacer interno. La energía del 2026 lo impulsará a dejar atrás viejas heridas y a abrirse a experiencias renovadoras.

Gallo

El Gallo recuperará entusiasmo y motivación. Este año marcará un punto de partida emocional más liviano y consciente.

