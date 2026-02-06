Horóscopo chino: los signos que vivirán un 2026 de renovación emocional y nuevos comienzos

astrologia
Horóscopo chino: los signos que vivirán un 2026 de renovación emocional y nuevos comienzosEl 2026 favorecerá cierres de ciclo y nuevos comienzos emocionales en varios signos.
El Año del Caballo de Fuego traerá una energía de limpieza interior y apertura a lo nuevo. Algunos signos del horóscopo chino atravesarán un 2026 ideal para cerrar etapas, sanar emociones y animarse a empezar de nuevo con mayor liviandad.
Rata
La Rata soltará cargas emocionales del pasado. El 2026 la ayudará a mirar hacia adelante con esperanza y mayor serenidad.
Buey
El Buey encontrará calma emocional. Será un año propicio para cerrar ciclos y dar pasos firmes hacia nuevos comienzos.
Dragón
El Dragón vivirá un renacer interno. La energía del 2026 lo impulsará a dejar atrás viejas heridas y a abrirse a experiencias renovadoras.
Gallo
El Gallo recuperará entusiasmo y motivación. Este año marcará un punto de partida emocional más liviano y consciente.